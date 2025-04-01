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X-WAR 11.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица
4.9 10 оценок

Новый раздел "Статистика" в X-WAR - отслеживай прогресс и становись лучше с каждым матчем!

X-WAR_GAME_XRPL X-WAR_GAME_XRPL Официальный аккаунт

Все хотят видеть свой прогресс и становиться лучше с каждым матчем. В одном из будущих обновлений появится новый раздел — «Статистика».

В релизе вы сможете:

  • Анализировать собственные результаты и общие данные;
  • Следить за лидерами по количеству убийств;
  • Изучать статистику и улучшать свою игру с каждым матчем.
  • Изучать статистику и улучшать свою игру с каждым матчем.

В целом командой разработки добавлено более 30 различных метрик для этой вкладки!

За последний месяц игра активно обновляется — уже был добавлен верхний бар, и впереди еще больше улучшений.

Следите за новостями!

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-10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
agula98

Не чёт не хочу пока

3
Mudak2005

Графон из 2005г, как раз у шкилы пойдёт

0
Mr.Anonymous

Куда смотрят модераторы? Почему за последние пару дней посты об этой помойке появляются чаще, чем материалы по какой-либо игре?

-1
DowncastKylian

1 апреля начали отмечать заранее, это еще игра, вчера к вечеру вообще реклама перла всяких пылесосов, велосипедов и прочего, так что, лучше просто на пару дней занятся своими делами или погамать во что нибудь...

0