Новый раздел "Статистика" в X-WAR - отслеживай прогресс и становись лучше с каждым матчем!

Все хотят видеть свой прогресс и становиться лучше с каждым матчем. В одном из будущих обновлений появится новый раздел — «Статистика».
В релизе вы сможете:
- Анализировать собственные результаты и общие данные;
- Следить за лидерами по количеству убийств;
- Изучать статистику и улучшать свою игру с каждым матчем.
- Изучать статистику и улучшать свою игру с каждым матчем.
В целом командой разработки добавлено более 30 различных метрик для этой вкладки!
За последний месяц игра активно обновляется — уже был добавлен верхний бар, и впереди еще больше улучшений.
Следите за новостями!
Не чёт не хочу пока
Графон из 2005г, как раз у шкилы пойдёт
Куда смотрят модераторы? Почему за последние пару дней посты об этой помойке появляются чаще, чем материалы по какой-либо игре?
1 апреля начали отмечать заранее, это еще игра, вчера к вечеру вообще реклама перла всяких пылесосов, велосипедов и прочего, так что, лучше просто на пару дней занятся своими делами или погамать во что нибудь...