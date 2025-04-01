Новый раздел "Статистика" в X-WAR - отслеживай прогресс и становись лучше с каждым матчем!

Все хотят видеть свой прогресс и становиться лучше с каждым матчем. В одном из будущих обновлений появится новый раздел — «Статистика».

В релизе вы сможете:

Анализировать собственные результаты и общие данные;

Следить за лидерами по количеству убийств;

Изучать статистику и улучшать свою игру с каждым матчем.

Изучать статистику и улучшать свою игру с каждым матчем.

В целом командой разработки добавлено более 30 различных метрик для этой вкладки!

За последний месяц игра активно обновляется — уже был добавлен верхний бар, и впереди еще больше улучшений.

Следите за новостями!