Новый Тир в X-War порадует геймеров улучшенным освещением и рекордной оптимизацией

Мы взялись за серьёзную переработку популярной локации «Тир». Эта карта получит не только улучшенное освещение, но и пройдёт через полную перенастройку игрового пространства, что должно положительно сказаться на игровом процессе.
Изменения:
- Улучшили освещение;
- Провели оптимизацию;
- Перенастроили карту.
FPS увеличился более чем в 4 раза!
Но попасть туда вы сможете немного позже, после крупного обновления.
Ваше мнение о грядущем обновление?
Хороший тир был в CoD 4: Modern Warfare.. ))
неплохо отстаёшь бро, поиграй в
в крайзис тир был лучше