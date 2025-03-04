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X-War 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица
5.1 8 оценок

Новый Тир в X-War порадует геймеров улучшенным освещением и рекордной оптимизацией

X-WAR_GAME_XRPL
Новости
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Мы взялись за серьёзную переработку популярной локации «Тир». Эта карта получит не только улучшенное освещение, но и пройдёт через полную перенастройку игрового пространства, что должно положительно сказаться на игровом процессе.

Изменения:

  • Улучшили освещение;
  • Провели оптимизацию;
  • Перенастроили карту.

FPS увеличился более чем в 4 раза!

Но попасть туда вы сможете немного позже, после крупного обновления.

Ваше мнение о грядущем обновление?

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-11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
SoRaS3

Хороший тир был в CoD 4: Modern Warfare.. ))

3
enjoy_urina

неплохо отстаёшь бро, поиграй в

1
Фанат Миты

в крайзис тир был лучше

1