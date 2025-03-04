Новый Тир в X-War порадует геймеров улучшенным освещением и рекордной оптимизацией

Мы взялись за серьёзную переработку популярной локации «Тир». Эта карта получит не только улучшенное освещение, но и пройдёт через полную перенастройку игрового пространства, что должно положительно сказаться на игровом процессе.

Изменения:

Улучшили освещение;

Провели оптимизацию;

Перенастроили карту.

FPS увеличился более чем в 4 раза!

Но попасть туда вы сможете немного позже, после крупного обновления.

Ваше мнение о грядущем обновление?