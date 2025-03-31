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X-War 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица
4.9 10 оценок

X-WAR переехала в Epic Games Store - что это даёт игрокам

X-WAR_GAME_XRPL X-WAR_GAME_XRPL Официальный аккаунт

X-WAR теперь можно найти только в Epic Games Store. Мы решили полностью перенести свою игру на эту платформу, и у нас на это были весомые причины:

  • Приток большого количества новых игроков;
  • Играть и получать обновления станет значительно проще;
  • Epic Games одна из самых крупных площадок Web3 игр;
  • Больше стабильности в работе игры;
  • Упрощение регистрации новых пользователей.

В работе у команды X-WAR ещё много планов на будущее. Правда, подробностями мы пока не можем поделиться, но обещаем рассказать обо всём, когда придёт время.

А если вы хотите попробовать игру, можете скачать её по ссылке в Epic Games.

X-WAR - релиз, предыстория и планы на будущее
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-15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
kotasha

Игрокам ничего, очередная онлайн помойка от нонеймов.

6
Алан Битаров

А откуда он переехал?

4
X-WAR_GAME_XRPL

Раньше можно было играть только через наш лаунчер на оф.сайте.

-3
Sergio Morales X-WAR_GAME_XRPL

Отличный план, надёжный как швейцарские часы

0
RickeyIMBA

Всем селом идём качать этот обрубок

4
ЧГК

А чем Стим плох?

1
X-WAR_GAME_XRPL

Хорош)
Но увы, там нет поддержки блокчейна...


-3
GRENMAN.11 X-WAR_GAME_XRPL

блокчейн? пффф, так это скам шляпа тогда, сразу в мусор.

0
stamp08

Приток большого количества новых игроков - чего бл...? Да, в стиме конечно мало игроков.

1
Max Rolens

Ок, я верю, что у твоей игры онлайн выше чем у асасине в Epic Games (все равно проверить не сможем ))))

0
UnRus

Самому то не смешно такое писать?

0
Max Rolens

Та ладно тебе)) Пускай пишет, пускай pg заработает денег ))

0
JustA_NiceGuy

Какой-то Warface на минималках.

0
AdventurousYvon

выглядит как half-life с травкой

0
ogtruepac

Ну так что это дает игрокам?

0