X-WAR переехала в Epic Games Store - что это даёт игрокам

X-WAR теперь можно найти только в Epic Games Store. Мы решили полностью перенести свою игру на эту платформу, и у нас на это были весомые причины:
- Приток большого количества новых игроков;
- Играть и получать обновления станет значительно проще;
- Epic Games одна из самых крупных площадок Web3 игр;
- Больше стабильности в работе игры;
- Упрощение регистрации новых пользователей.
В работе у команды X-WAR ещё много планов на будущее. Правда, подробностями мы пока не можем поделиться, но обещаем рассказать обо всём, когда придёт время.
А если вы хотите попробовать игру, можете скачать её по ссылке в Epic Games.
Игрокам ничего, очередная онлайн помойка от нонеймов.
А откуда он переехал?
Раньше можно было играть только через наш лаунчер на оф.сайте.
Отличный план, надёжный как швейцарские часы
Всем селом идём качать этот обрубок
А чем Стим плох?
Хорош)
Но увы, там нет поддержки блокчейна...
блокчейн? пффф, так это скам шляпа тогда, сразу в мусор.
Приток большого количества новых игроков - чего бл...? Да, в стиме конечно мало игроков.
Ок, я верю, что у твоей игры онлайн выше чем у асасине в Epic Games (все равно проверить не сможем ))))
Самому то не смешно такое писать?
Та ладно тебе)) Пускай пишет, пускай pg заработает денег ))
Какой-то Warface на минималках.
выглядит как half-life с травкой
Ну так что это дает игрокам?