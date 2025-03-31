X-WAR переехала в Epic Games Store - что это даёт игрокам

X-WAR теперь можно найти только в Epic Games Store. Мы решили полностью перенести свою игру на эту платформу, и у нас на это были весомые причины:

Приток большого количества новых игроков;

Играть и получать обновления станет значительно проще;

Epic Games одна из самых крупных площадок Web3 игр;

Больше стабильности в работе игры;

Упрощение регистрации новых пользователей.

В работе у команды X-WAR ещё много планов на будущее. Правда, подробностями мы пока не можем поделиться, но обещаем рассказать обо всём, когда придёт время.

А если вы хотите попробовать игру, можете скачать её по ссылке в Epic Games.