Бесплатный шутер XDefiant от Ubisoft может получить контент по Assassin's Creed, The Crew и Rabbids

По крайней мере так утверждает пользователь X Rogue TX, который выложил в сеть предполагаемые файлы из игры.
По словам пользователя, в шутер войдут четыре фракции: ассасины из Assassin's Creed, оперативники из Ghost Recon Breakpoint, члены GSG9 из Rainbow Six Siege и персонажи из Far Cry: New Dawn.
Возможно, более удивительными являются указания на то, что в шутере могут появиться фракции, основанные на игре The Crew и веселом сборнике мини-игр Rabbids.
В файлах с данными также говорится о том, что в XDefiant планируются командный deathmatch, захват флага и заражение, а также новые режимы игры и оружие, такое как отпиленный дробовик, Tommy Gun, FAMAS, турель, RC-машина, FAL и винтовка G36.
XDefiant уже вышла на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Каждые три месяца в XDefiant будет выходить новый сезон. В первом сезоне будет четыре новых фракции, три новых вида оружия и три новые карты. В каждом сезоне также будет 90-уровневый боевой пропуск.
Для этого цирка отличная клоунада.