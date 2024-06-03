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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.8 112 оценок

Бесплатный шутер XDefiant от Ubisoft может получить контент по Assassin's Creed, The Crew и Rabbids

butcher69
Новости

По крайней мере так утверждает пользователь X Rogue TX, который выложил в сеть предполагаемые файлы из игры.

По словам пользователя, в шутер войдут четыре фракции: ассасины из Assassin's Creed, оперативники из Ghost Recon Breakpoint, члены GSG9 из Rainbow Six Siege и персонажи из Far Cry: New Dawn.

Возможно, более удивительными являются указания на то, что в шутере могут появиться фракции, основанные на игре The Crew и веселом сборнике мини-игр Rabbids.

В файлах с данными также говорится о том, что в XDefiant планируются командный deathmatch, захват флага и заражение, а также новые режимы игры и оружие, такое как отпиленный дробовик, Tommy Gun, FAMAS, турель, RC-машина, FAL и винтовка G36.

XDefiant уже вышла на PS5, Xbox Series X/S и PC.

Каждые три месяца в XDefiant будет выходить новый сезон. В первом сезоне будет четыре новых фракции, три новых вида оружия и три новые карты. В каждом сезоне также будет 90-уровневый боевой пропуск.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Fishlex

Для этого цирка отличная клоунада.

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