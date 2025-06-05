Бывший продюсер Call of Duty решил покинуть Ubisoft и игровую индустрию после закрытия XDefiant

Соревновательный шутер XDefiant, позиционировавшийся как конкурент Call of Duty, официально закрыт — серверы были отключены вечером 3 июня. Вместе с этим проект окончательно покинул его исполнительный продюсер Марк Рубин, ранее работавший над Call of Duty в Activision. Он уходит не только из Ubisoft, но и из игровой индустрии в целом, завершив 20-летнюю карьеру.
В соцсетях Рубин поблагодарил игроков за поддержку и команду — за самоотдачу, отметив, что XDefiant собрал миллион игроков всего за 2,5 часа после релиза и демонстрировал высокий старт несмотря на слабую маркетинговую кампанию. У студии были амбициозные планы на будущее сезоны, но проект так и не смог удержать внимание аудитории.
XDefiant вышла в мае 2024 года и продержалась три сезона.
Еще на этапе анонса и смены названия было все понятно) На что рассчитывали юбики?) Вот что это за ужас?
XDefiant собрал миллион игроков всего за 2,5 часа после релиза через 30 минут после сборов они пропали ахаах