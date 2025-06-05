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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.7 157 оценок

Бывший продюсер Call of Duty решил покинуть Ubisoft и игровую индустрию после закрытия XDefiant

butcher69 butcher69

Соревновательный шутер XDefiant, позиционировавшийся как конкурент Call of Duty, официально закрыт — серверы были отключены вечером 3 июня. Вместе с этим проект окончательно покинул его исполнительный продюсер Марк Рубин, ранее работавший над Call of Duty в Activision. Он уходит не только из Ubisoft, но и из игровой индустрии в целом, завершив 20-летнюю карьеру.

В соцсетях Рубин поблагодарил игроков за поддержку и команду — за самоотдачу, отметив, что XDefiant собрал миллион игроков всего за 2,5 часа после релиза и демонстрировал высокий старт несмотря на слабую маркетинговую кампанию. У студии были амбициозные планы на будущее сезоны, но проект так и не смог удержать внимание аудитории.

XDefiant вышла в мае 2024 года и продержалась три сезона.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Большая Флейта
У студии были амбициозные планы на будущее сезоны, но проект так и не смог удержать внимание аудитории.

Еще на этапе анонса и смены названия было все понятно) На что рассчитывали юбики?) Вот что это за ужас?

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Punisher1

XDefiant собрал миллион игроков всего за 2,5 часа после релиза через 30 минут после сборов они пропали ахаах

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