Читер наиграл в XDefiant больше 50 игр и получил десятки предупреждений, но его так и не забанили

Компания Ubisoft недавно выпустила бесплатный многопользовательский шутер XDefiant, который должен был стать конкурентом популярной серии Call of Duty. У проекта были реальные предпосылки для этого в виде команды разработчиков, состоявшей из ветеранов Infinity Ward, набора разнообразных режимов и затягивающего геймплея. Увы, потенциал проекта может уже очень скоро угаснуть из-за читеров. Как оказалось, в XDefiant практически не работает античит-система: она лишь предупреждает нечестных игроков, но не исключает их из игры.
О весьма странном методе борьбы с читерами в XDefiant рассказал пользователь под ником Specialist_Rain722. Он признался, что с момента запуска шутера использовал доступные читы для получения преимущества над своими соперниками. За это время он успел сыграть больше 50 матчей и регулярно делал по 100 убийств за матч, а также получил редкие скины для оружия за сложные испытания. К большому удивлению игрока, его до сих пор не забанили. Самое забавное в этой ситуации, что он регулярно получает предупреждения от Ubisoft, где его вычисляют как нечестного игрока. В этих уведомлениях разработчики просят его отказаться от использования читов и играть только честно.
Игровой аккаунт Specialist_Rain722 по-прежнему остается доступным для игры и не получает никаких ограничений в XDefiant. При этом самого пользователя уже успели забанить на нескольких игровых форумах, только за то, что он открыто говорит о серьезной проблеме в сетевом шутере и признается в читах. Сами разработчики пока никак не комментировали ситуацию, однако ранее они обещали очень жестко бороться с нечестными игроками.
щас во всех онлайн помойках банят тока за "токсичность" в текстовом и голосовом чате, не более
ведь это самая главная проблема, по мнению разрабов
Та да, я в кс уже редко захожу т.к. там как в валике уже, 1 лишнее слово и улетаешь в бан.
Ругайся на немецком, меня еще не забанили :)
hdf hurensohn это все что я на немецком знаю
Alter wichser, wichser, arschloch, backpfeifengesicht, der abschaum, der drecksack, scheisse, verdammte scheisse, dumme nuss, dumme schlampe, schlampe, halt de fick klappe, halt die fotze, giftzwerg, ich will dich ficken, schwuchtel, scheisskerl, schwanzlutscher
Какой смысл читерить в онлайн играх? Понятно что в сигнле может хотется сразу прокачать или получить что-то и устраивать вместо долгого фарма - веселый расколбас, собственно каждый играет в синг как хочет, ведь игры для получения удовольствия, но мультиплеер то для того, чтоб померятся реальными скиллами с другими людьми, в этом интерес. Даже если ни кто не заметил, что ты играешь с читами по сети и победил - ты то всё равно знаешь, что твой скилл дно и ты победил читами. Это как наср"ть в штаны - другим прохожим не видно, но сам то в курсе.
Смысл почувствовать превосходство над другими не более
Но тут же нет превосходства, в этом то и дело :) Если ты с прямыми руками натянул толпу врагов - то это да, победил, а если с читами - то это читы молодцы, а не игрок.
Просто такие люди никчемные и не способны, что-то показать)
Самое смешное в игре неткод гoвно. То ты убиваешь чела убижавшего за стенку, то он тебя
Самое обидное что как и в радуге, фиксить его никто не будет.
Ушел из онлайпострелушек, нервы дороже, ушел в синглы.
В сквад поиграй.
Пальчиком пригрозили а-та-та, вот и вся система // Дёня Матросов
Скачал, поиграл пару вечеров читаков не встретил. В целом не плохо. Однако не нашел обычного дизматча, ну и ножей в игре нет. Что лично для меня как-то грустно дальше в это играть.
потому что это UBISOFT. Не первая такая игра у них
И главное эти ублюдки из убейсофта не сделали cam kill, чтобы точно понять как тебя убили.
В том же Overwatch она есть, что толку, у игроков меткость выше 90% бывает по статам, но все равно их не банят.
Зато сделали дерьмовую длиннющую заставку в конце матча где в тебя тыкает пальцем скин "лучшего игрока" матча. 🤡🤡🤡
Килкам это забытая технология древности.