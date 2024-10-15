Инсайд: бесплатный шутер XDefiant от Ubisoft могут скоро закрыть из-за нехватки игроков

Несмотря на крайне успешный старт XDefiant, новый бесплатный шутер столкнулся с самой страшной проблемой для игр подобного формата — отсутствием игроков. Спустя несколько месяцев активной игры многие пользователи просто покинули проект и не вернулись. Компания Ubisoft в своем отчете подтвердила эту проблему, однако её масштаб может оказаться гораздо серьезнее, чем просто сокращение выручки для авторов. Согласно недавнему инсайду, XDefiant грозит реальное закрытие, причем уже очень скоро.

Неутешительными прогнозами будущего шутера поделился автор утечек под ником just4leaks2. По его словам, XDefiant "уже мертва", и спасти проект будет практически невозможно. Источники внутри Ubisoft сообщают, что компания всерьез рассматривает прекращение поддержки игры уже после 4-го сезона. Это означает, что XDefiant может продержаться максимум год с момента своего релиза.

Основной причиной проблем игры называют отсутствие интереса у геймерской аудитории к XDefiant. По данным аналитического отдела Ubisoft, даже при активной поддержке вернуть значительное количество игроков будет невозможно. Компания убеждена, что большинство пользователей запустили XDefiant на релизе только потому, что это была неожиданная и бесплатная новинка. Проект не смог удержать внимание фанатов шутеров, из-за чего его аудитория значительно сократилась.