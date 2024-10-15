Инсайд: бесплатный шутер XDefiant от Ubisoft могут скоро закрыть из-за нехватки игроков

Несмотря на крайне успешный старт XDefiant, новый бесплатный шутер столкнулся с самой страшной проблемой для игр подобного формата — отсутствием игроков. Спустя несколько месяцев активной игры многие пользователи просто покинули проект и не вернулись. Компания Ubisoft в своем отчете подтвердила эту проблему, однако её масштаб может оказаться гораздо серьезнее, чем просто сокращение выручки для авторов. Согласно недавнему инсайду, XDefiant грозит реальное закрытие, причем уже очень скоро.
Неутешительными прогнозами будущего шутера поделился автор утечек под ником just4leaks2. По его словам, XDefiant "уже мертва", и спасти проект будет практически невозможно. Источники внутри Ubisoft сообщают, что компания всерьез рассматривает прекращение поддержки игры уже после 4-го сезона. Это означает, что XDefiant может продержаться максимум год с момента своего релиза.
Основной причиной проблем игры называют отсутствие интереса у геймерской аудитории к XDefiant. По данным аналитического отдела Ubisoft, даже при активной поддержке вернуть значительное количество игроков будет невозможно. Компания убеждена, что большинство пользователей запустили XDefiant на релизе только потому, что это была неожиданная и бесплатная новинка. Проект не смог удержать внимание фанатов шутеров, из-за чего его аудитория значительно сократилась.
Да здравствуй Ubisoft Connect и отсутствие игры в Steam. Это явно увеличило количество игроков)
Это было ожидаемо
Пора закрывать один Xdefiant и весь персонал переводить на разработку уже другой повесточной игры с неграми. Не зря юбисофт раздули штат вагино капитолисток сильным мужским мышлением. Ив Гиймо не смотря на падение акций 3 год подряд, поддержит инициативу новой провальной игры.
Соболезную тем, кто туда донатил))
А что соболезновать тем кто скупает весь кал от них?
Согласен с двухсотым. Дураков не жалко.
Вообще, отнимая у дураков деньги, вы мешаете им размножаться, и этим улучшаете генофонд человечества.
а был ли успех на старте? или это очередные маркетинговые сказочки
Кагжи таг? Тамжи есть ушки на шлемах! Этожи так модна! Проста все игроки - унылае бiдло, и нипанимают в хароших играх вот почему играпровалилась!
Игра на самом деле не самая плохая, просто без Стима ей не выстрелить
по меркам донатных помоек?
Просто по меркам "беги-стреляй". Обычная игра, ничего нового
В стим выходить нужно хотя бы с нормальным неткодом и звуковым дизайном.