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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.8 111 оценок

По данным Хендерсона, за первую неделю в XDefiant поиграли почти 8 миллионов человек

Lunersun
Новости

Условно-бесплатный сетевой шутер XDefiant от именитой студии Ubisoft произвёл настоящий фурор среди игрового сообщества в первую неделю после релиза. Как сообщает авторитетный журналист Том Хендерсон, опирающийся на сведения из собственных надёжных источников, по состоянию на 28 мая количество уникальных игроков, познакомившихся с проектом, достигло колоссальных 7,6 миллиона. Более того, ожидается, что к исходу этого дня данный показатель преодолеет знаковую отметку в 8 миллионов.

Термин «уникальные игроки» в данном контексте относится к тем пользователям, которые не только загрузили XDefiant на свои устройства, но и запустили его хотя бы единожды. Такой подход позволяет получить более адекватную картину реального интереса аудитории, отсекая мультиаккаунты и повторные запуски.

Ещё несколько дней назад была информация, что игра набрала более 3 миллионов уникальных игроков, причём первый миллион был получен через два с половиной часа после запуска.

Пока же остаётся лишь ждать официальных заявлений от руководства Ubisoft, которое наверняка не преминет прокомментировать достигнутые высоты и, возможно, приподнимет завесу тайны над дальнейшей судьбой своего детища.

-9
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Progammer

А я не играл, и не интересно)

3
Jarvis666

Где эти 8 млн сейчас? У меня ни один режим не ищется, будто я один в игре))

3
Господин Никто

по моим данным Хендерсон активно и непрекрыто жoпу лижет юбикам (и не только).чемоданы замешаны?

2
Empty account

Первый раз вообще слышу про эту игру.

0
neeXXXT

Значит это не твоя игра, тут не тупых ботиков убивать, тут скилл нужен.

-2
Без негатива neeXXXT
0
neeXXXT Без негатива

Не фоткайся больше в зеркало сынок, глядишь за умного сойдешь!

-2
Пользователь ВКонтакте

И из этих 8 миллионов никто не оставил отзыв. Ну бывает, чо // Александр Ковалёв

0
1barac9U7ada7

Всё таки юплей это не стим, отзывы не почитать. На ютубе тоже не попадаются видео (специально не ищу), хотя по другим новинам сразу в рекомендованных выдаёт. Странно

0
Famiclone

Игры с легальным ВХ в качестве ульты и имбовыми снапами по дефолту летят в помойку

0
Пользователь ВКонтакте

Тут в комментариях шизофреник сидит? // Артём Савченко

0