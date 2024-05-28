По данным Хендерсона, за первую неделю в XDefiant поиграли почти 8 миллионов человек

Условно-бесплатный сетевой шутер XDefiant от именитой студии Ubisoft произвёл настоящий фурор среди игрового сообщества в первую неделю после релиза. Как сообщает авторитетный журналист Том Хендерсон, опирающийся на сведения из собственных надёжных источников, по состоянию на 28 мая количество уникальных игроков, познакомившихся с проектом, достигло колоссальных 7,6 миллиона. Более того, ожидается, что к исходу этого дня данный показатель преодолеет знаковую отметку в 8 миллионов.
Термин «уникальные игроки» в данном контексте относится к тем пользователям, которые не только загрузили XDefiant на свои устройства, но и запустили его хотя бы единожды. Такой подход позволяет получить более адекватную картину реального интереса аудитории, отсекая мультиаккаунты и повторные запуски.
Ещё несколько дней назад была информация, что игра набрала более 3 миллионов уникальных игроков, причём первый миллион был получен через два с половиной часа после запуска.
Пока же остаётся лишь ждать официальных заявлений от руководства Ubisoft, которое наверняка не преминет прокомментировать достигнутые высоты и, возможно, приподнимет завесу тайны над дальнейшей судьбой своего детища.
А я не играл, и не интересно)
Где эти 8 млн сейчас? У меня ни один режим не ищется, будто я один в игре))
по моим данным Хендерсон активно и непрекрыто жoпу лижет юбикам (и не только).чемоданы замешаны?
Первый раз вообще слышу про эту игру.
Значит это не твоя игра, тут не тупых ботиков убивать, тут скилл нужен.
Не фоткайся больше в зеркало сынок, глядишь за умного сойдешь!
И из этих 8 миллионов никто не оставил отзыв. Ну бывает, чо // Александр Ковалёв
Всё таки юплей это не стим, отзывы не почитать. На ютубе тоже не попадаются видео (специально не ищу), хотя по другим новинам сразу в рекомендованных выдаёт. Странно
Игры с легальным ВХ в качестве ульты и имбовыми снапами по дефолту летят в помойку
Тут в комментариях шизофреник сидит? // Артём Савченко