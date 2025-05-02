По мнению продюсера XDefiant, студии должны стремиться быть более похожими на Larian Studios и менее на Activision

Марк Рубин, бывший исполнительный продюсер Call of Duty и продюсер XDefiant, высказал критику в адрес своей бывшей компании, а также ряда современных подходов в разработке игр. В своем посте на платформе X он заявляет, что студии должны стремиться быть больше похожими на Larian Studios, создателей Baldur's Gate 3, и меньше на Activision. Он отметил, что франшиза Call of Duty слишком часто фокусируется на стратегиях поддержания активности игроков, таких как FOMO-маркетинг (страха пропустить возможность, пока она доступна) и матчмейкинг, оптимизированный для вовлеченности (EOMM), в ущерб качеству игры.

Рубин подчеркнул, что раньше Call of Duty была ориентирована больше на дизайн, созданный с учетом интересов игроков, а не на тактики, направленные на удержание игроков в игре. Он считает, что игры должны привлекать пользователей не за счет манипулятивных маркетинговых стратегий, а потому что они качественные, интересные и предоставляют хороший опыт. «Ваша игра должна привлекать людей, потому что она классная, а не потому что у нее гигантский маркетинговый бюджет», — утверждает он.

Кроме того, Рубин рассказал о маркетинговом подходе XDefiant, отметив, что хотя игра и использовала элементы FOMO, ее маркетинговый бюджет был значительно меньше, чем у крупных проектов вроде Call of Duty. В отличие от крупных франшиз, XDefiant полагалась на более доступные методы привлечения игроков, например, на возможность зарабатывать валюту в игре, чтобы покупать старый контент.

Хотя точность критики Рубина может быть предметом споров, стоит признать, что стратегии, основанные на вовлечении игроков, действительно помогают генерировать высокие доходы, как это продемонстрировано на примере Call of Duty и других популярных free-to-play игр. В то же время, концепция студии, как Larian, ориентированной на создание качественного контента без чрезмерной зависимости от маркетинга, может привести к играм с более глубокой и увлекательной атмосферой. Возможно, индустрия нуждается в балансе между коммерческими стратегиями и творческим подходом, как у Larian.