Последний подарок от авторов XDefiant: масштабное обновление с Ассасинами, новыми режимами и картами

Не так давно Ubisoft объявила, что их условно-бесплатный шутер xDefiant, который вышел всего-то в мае, скоро закроют. Изначально разработчики хотели выпустить аж четыре сезона контента, но в итоге игра завершит свой путь уже после третьего.

Впрочем, создатели решили не расстраиваться и устроить напоследок настоящий фейерверк контента. Сегодня как раз стартовал третий сезон, и там очень много нового контента. Да и поколонникам Assassin's Creed будет на что посмотреть.

Новые фракции вступают в бой

В игре появились сразу три очень разные команды бойцов. Первыми на арену выходят Ассасины — ребята, которые веками воевали с Тамплиерами и теперь знают о скрытности буквально всё. У них и знаменитый Скрытый Клинок есть (тот самый, что убивает с одного удара), и какое-то невероятное чутьё на врагов. А помогает им Ребекка Крейн — та самая гениальная девушка, что собрала Анимус 2.0 и тренировала Дезмонда Майлза.

Следом идут Волки — бывшие спецназовцы, которые просто помешаны на дронах от Skell Tech. Эти ребята такие хитрые, что их не видят ни ИИ, ни всякие гаджеты. А уж когда они запускают свой «Рой дронов» — лучше просто убегать подальше, потому что всю зону закроют намертво.

Ну а третья команда — Blood Dragon — это вообще киборги-спецназовцы из мрачного будущего, где они дерутся с мутантами. И вооружены они соответственно: тут вам и кибер-силы, и сюрикены, и даже лазер Killstar, от которого мало что может спастись.

Где будем драться?

Да и с местами для битв разработчики разошлись не на шутку. Взять хотя бы солнечный Миконос — там можно и по крышам побегать, и между рыночными прилавками пострелять, и даже устроить перестрелку на лодках. А есть ещё «Аномалия Анимуса» — такое странное место, где намешано всего понемногу: тут тебе и викингские крепости, и древнегреческие каналы.

А ещё разработчики так загорелись, что выкатили даже карты, которые берегли на потом. Среди них есть очень интересные местечки: какая-то загадочная Лаборатория Карлайла, сказочный Зачарованный лес, пафосный Храм Киллстара и даже целое Царство Разии.

Новые режимы

С режимами тоже всё очень интересно. Появился, например, «Обезвреживание» — это что-то вроде классической «Бомбы», только помедленнее и с одной жизнью. Для любителей спокойной игры добавили режим с ботами — правда, опыта там дают поменьше, но зато нервы целее.

Особого внимания заслуживает «Охота за светлячками» — необычный режим на карте «Зачарованный лес», где нужно ловить энергетических существ с завидным оптимизмом. Ну а любителям веселья точно придётся по душе «Турбо XD» с пониженной гравитацией или режим «Толкотня», где команды пытаются запихнуть несчастного робота Карлоса куда подальше.

И как бы интересно это всё ни звучало, xDefiant всё равно скоро попрощается с нами — серверы отключат 3 июня 2025 года. Если интересно глянуть все-все изменения (там ещё куча новых шкурок и всяких исправлений), загляните в соцсети разработчиков.