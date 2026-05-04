Создатель XDefiant допустил возвращение игры, но решение зависит от Ubisoft

Бывший руководитель разработки XDefiant Марк Рубин прокомментировал шансы на возможное возвращение проекта, который был закрыт в 2025 году. По его словам, он сам не против увидеть игру снова в строю, однако всё упирается в решение Ubisoft.

Поводом для обсуждения стал вопрос одного из игроков в соцсетях о том, есть ли шанс на перезапуск серверов. Рубин ответил, что теоретически компания могла бы вернуть игру, если бы захотела, но сейчас у издателя хватает других приоритетов.

На момент релиза XDefiant привлекала внимание динамичным геймплеем и попыткой конкурировать с крупнейшими представителями жанра, однако столкнулась с нехваткой контента и проблемами поддержки. Несмотря на это, у проекта сформировалась база поклонников, которые до сих пор надеются на его возрождение.

Ситуацию осложняет то, что у Ubisoft в разработке находится сразу несколько крупных проектов, включая новые части популярных серий и долгострои, что делает возвращение XDefiant маловероятным в ближайшее время.