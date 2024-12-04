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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.8 145 оценок

Убились о Call of Duty: Ubisoft закрывает создателей XDefiant - под сокращения попадут свыше 270 человек

AceTheKing
Новости

Сегодня компания Ubisoft сообщила о том, что с 3 декабря будет закрыта регистрация и возможность покупки контента, а 3 июня 2025 года будут закрыты сервера условного-бесплатного шутера XDefiant.

Ubisoft закрывает бесплатный шутер XDefiant, который должен был стать конкурентом Call of Duty

Вместе с тем оказалось, что Ubisoft так же проведет масштабную волну сокращений среди создателей игры: будут закрыты студии в Сан-Франциско и Осаке, студия из Сиднея подвергнется сильному сокращению. Всего сокращение затронет свыше 270 человек.

При этом еще в октябре продюсер игры Марк Рубин убеждал общественность, что у "XDefiant всё хорошо":

Продюсер XDefiant опроверг слухи о скором закрытии бесплатного шутера

А теперь он говорит о том, что ему "невероятно больно от закрытия игры".

7
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Exies27

Самого начало было понятно, что это провальный проект.

5
UnsophisticatedEleazar

Менеджеры юбисофт возомнили себя китайцами.
Думали, что донатная помойка= сверхприбыль без рисков.

0
D1GPRacer

Чтож... это было очевидно))

1
Пользователь ВКонтакте

А ведь буквально позавчера врали, что ничего закрывать не будут // Александр Ковалёв

1
Morpex333

Не только call of duty. В этом списке ещё очень много шутеров, в том числе the finals, apex и так далее. Просто шутер , где фишка в оперативниках, сейчас не выглядит чем-то невероятным и интересным. Так что итог был понятен на релизе

0
Angel LIFE

The finals живет еще и как, может онлайн просел, но сама игра, вообще не клон колды

0
Пользователь ВКонтакте

Вот вам и "все в порядке" // Андрей Абрамов

0