Убились о Call of Duty: Ubisoft закрывает создателей XDefiant - под сокращения попадут свыше 270 человек

Сегодня компания Ubisoft сообщила о том, что с 3 декабря будет закрыта регистрация и возможность покупки контента, а 3 июня 2025 года будут закрыты сервера условного-бесплатного шутера XDefiant.

Вместе с тем оказалось, что Ubisoft так же проведет масштабную волну сокращений среди создателей игры: будут закрыты студии в Сан-Франциско и Осаке, студия из Сиднея подвергнется сильному сокращению. Всего сокращение затронет свыше 270 человек.

При этом еще в октябре продюсер игры Марк Рубин убеждал общественность, что у "XDefiant всё хорошо":

А теперь он говорит о том, что ему "невероятно больно от закрытия игры".