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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
5 86 оценок

Ubisoft рассказала о планах монетизации XDefiant: в бесплатном шутере не будет элементов Pay-to-Win

butcher69
Новости

Ubisoft рассказала о планах монетизации XDefiant, шутера от первого лица, в который можно играть совершенно бесплатно. Как и следовало ожидать, в XDefiant будет много необязательных покупок, но Ubisoft пообещала, что в игре не будет механики "Pay-to-Win". Ниже приводится полная информация о том, как можно потратить деньги в XDefiant.

Было подтверждено, что любой "контент, влияющий на геймплей", можно будет как купить, так и заработать в игре, а это значит, что пользователи смогут либо сразу получить что-то в свое распоряжение, либо потратить время в игре и разблокировать это со временем.

Как стало известно, XDefiant будет вознаграждать игроков за то, что они вкладывают в игру свое время и силы. Это значит, что даже за проигрыш вы получите очки опыта и контент.

Ubisoft подтвердила, что кастомизация является основой игры:

Наша цель - предоставить потрясающие возможности кастомизации, которые будут вознаграждать все матчи, победы и даже поражения, которые вы вложили в игру. Мы знаем, что возможность показать свою индивидуальность как игрока очень важна, поэтому кастомизация станет ключевым моментом в игре XDefiant.

Для этого игроки смогут как разблокировать, так и приобретать скины:

  • Скины персонажей;
  • Скины оружия;
  • Анимации игроков MVP;
  • Карточки игрока;
  • Наборы эмоций.

В начале игры в XDefiant игрокам будет предложено приобрести премиальный боевой пропуск, но будет и бесплатный путь, который вознаградит игроков менее престижными разблокировками.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MuddyOrrinthal

Опять через пол года закроют.

1
Пользователь ВКонтакте

Ну очевидно, что в игре механики не будет. Это же убисофт // Семен Бородуля

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1barac9U7ada7

Ну как у всех из 10 уровней боевого 1 халявно-бесплатный. Как там дело о доступе в ру регионе без танцев с бубном

0
vertehwost

Будет-будет, но потом

0
Kamishini1993

Они в стиме не выходят я правильно понимаю?

0