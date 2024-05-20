Ubisoft рассказала о планах монетизации XDefiant: в бесплатном шутере не будет элементов Pay-to-Win

Ubisoft рассказала о планах монетизации XDefiant, шутера от первого лица, в который можно играть совершенно бесплатно. Как и следовало ожидать, в XDefiant будет много необязательных покупок, но Ubisoft пообещала, что в игре не будет механики "Pay-to-Win". Ниже приводится полная информация о том, как можно потратить деньги в XDefiant.
Было подтверждено, что любой "контент, влияющий на геймплей", можно будет как купить, так и заработать в игре, а это значит, что пользователи смогут либо сразу получить что-то в свое распоряжение, либо потратить время в игре и разблокировать это со временем.
Как стало известно, XDefiant будет вознаграждать игроков за то, что они вкладывают в игру свое время и силы. Это значит, что даже за проигрыш вы получите очки опыта и контент.
Ubisoft подтвердила, что кастомизация является основой игры:
Наша цель - предоставить потрясающие возможности кастомизации, которые будут вознаграждать все матчи, победы и даже поражения, которые вы вложили в игру. Мы знаем, что возможность показать свою индивидуальность как игрока очень важна, поэтому кастомизация станет ключевым моментом в игре XDefiant.
Для этого игроки смогут как разблокировать, так и приобретать скины:
- Скины персонажей;
- Скины оружия;
- Анимации игроков MVP;
- Карточки игрока;
- Наборы эмоций.
В начале игры в XDefiant игрокам будет предложено приобрести премиальный боевой пропуск, но будет и бесплатный путь, который вознаградит игроков менее престижными разблокировками.
Опять через пол года закроют.
Ну очевидно, что в игре механики не будет. Это же убисофт // Семен Бородуля
Ну как у всех из 10 уровней боевого 1 халявно-бесплатный. Как там дело о доступе в ру регионе без танцев с бубном
Будет-будет, но потом
Они в стиме не выходят я правильно понимаю?