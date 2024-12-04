Ubisoft закрывает бесплатный шутер XDefiant, который должен был стать конкурентом Call of Duty

Весной этого года французская компания Ubisoft выпустила бесплатный шутер XDefiant, предлагающий многопользовательские режимы в духе динамичных перестрелок, напоминающих Call of Duty. За проект отвечали ветераны жанра шутеров и ключевые разработчики лучших частей серии Call of Duty, а план поддержки игры включал многообещающее развитие с добавлением нового контента. Несмотря на отличные показатели онлайна на старте и первоначальную популярность среди игроков, XDefiant быстро утратил свою аудиторию. Ubisoft не нашла другого решения, кроме как закрыть проект.

Спасибо за вашу невероятную поддержку и преданность XDefiant. С сожалением сообщаем вам, что мы начинаем процесс заката, начиная с сегодняшнего дня, 3 декабря 2024 года.

— написали разработчики игры.

По данным нескольких источников, которые приводит авторитетный инсайдер Том Хендерсон, многопользовательский шутер будет официально закрыт в июне 2025 года. Решение связано с низким количеством активных игроков и недостаточным доходом от внутриигровых покупок. Об этом стало известно на внутреннем собрании сотрудников Ubisoft.

Закрытие XDefiant затронет значительное количество сотрудников, включая разработчиков из студии Ubisoft San Francisco и других поддерживающих подразделений. Уже началась волна сокращений, а в феврале ожидается следующий этап, после чего студия Ubisoft San Francisco полностью прекратит свою деятельность.

Для XDefiant третий сезон игры станет последним, после чего команда из минимального числа сотрудников будет поддерживать проект до его полного закрытия. Ubisoft пообещала предоставить информацию о компенсациях за внутриигровые косметические предметы и другие покупки позднее.

По словам Хендерсона причина провала кроется не только в маркетинге и геймплейных решениях, но и в токсичной культуре внутри студии. Несмотря на внутреннее расследование, завершённое в 2024 году, многие проблемы так и остались нерешёнными.

Конечно, мне больно писать этот пост. Да, эта игра годами была моей личной страстью, и да, я знаю, что не все испытания ведут к победе, но я также хочу выразить признательность всем разработчикам, на которых повлияло это закрытие. Каждый из них — реальный человек с реальной жизнью, отличной от нашей, и все они вложили так много своей страсти в создание этой игры. И я надеюсь, что они могут гордиться тем, чего они достигли. Я знаю, что всегда буду горд и благодарен за то, что работал с такой замечательной командой! Командой, которая действительно превзошла свою весовую категорию. И то, чего они добились, поистине замечательно. Ранний отклик игроков, когда XDefiant был запущен, был потрясающим — мы побили внутренние рекорды по самой быстрой игре, превысив 5 миллионов пользователей, и в итоге в нашу игру играло более 15 миллионов игроков! Это то, чем можно чрезвычайно гордиться, особенно учитывая, насколько сложен этот жанр. Так что спасибо всем разработчикам, которые вложили свою страсть в создание этой игры!

— написал продюсер XDefiant Марк Рубин.

В своём заявлении продюсер игры Марк Рубин подтвердил новости о закрытии XDefiant. Пользователи и эксперты разделились во мнениях: одни винят руководство Ubisoft за игнорирование проблем, другие считают, что проект изначально был «плохой идей» Ubisoft, которое не удавались подобные проекты.