В первом сезоне XDefiant появится новая фракция из Rainbow Six Siege вместе с дополнительными картами и режимами игры

Бесплатный сетевой шутер XDefiant активно начинает получать новый контент в рамках бесплатных расширений через сезоны. На Ubisoft Forward было объявлено, что первый сезон для игры будет запущен уже в следующем месяце и принесёт множество интересных новинок. Игроков ждёт новая фракция, хорошо знакомая фанатам Rainbow Six Siege, и ряд других нововведений.
Дебютный трейлер первого сезона XDefiant раскрывает, что игровые фракции будут пополнены оперативниками GSG9. Члены этого отряда уже давно присутствуют в тактическом шутере Rainbow Six Siege, а теперь за них можно будет поиграть в более динамичных перестрелках.
Кроме этого, следующее обновление принесёт новые карты: Daytona, Clubhouse и Rockefeller, а также три новых вида оружия, полноценный дебют рейтинговой игры и игровой режим "Захват флага". Релиз обновления состоится 2 июля на ПК и консолях.
Как там по онлайну?