XDefiant от Ubisoft вскоре может снова стать доступна для игры благодаря созданному фанатами частному серверу

XDefiant официально закрыли 3 июня 2025 года после того, как Ubisoft отключила серверы игры и прекратила работу матчмейкинга.

Команда проекта Rogue Revival последние несколько месяцев работает над частным сервером и утверждает, что ей удалось провести обратную разработку и воссоздать несколько сетевых протоколов, которые использовала XDefiant.

Пока запустить игру через этот проект нельзя, и никаких ориентировочных сроков команда не называет. Разработчики Rogue Revival также не собираются распространять файлы игры и рассчитывают на то, что пользователи уже владели XDefiant.

Вероятно, Ubisoft закроет проект ещё до официального релиза, поскольку компания предпочитает, чтобы вы не владели своими играми.