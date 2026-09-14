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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.6 161 оценка

XDefiant от Ubisoft вскоре может снова стать доступна для игры благодаря созданному фанатами частному серверу

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

XDefiant официально закрыли 3 июня 2025 года после того, как Ubisoft отключила серверы игры и прекратила работу матчмейкинга.

Команда проекта Rogue Revival последние несколько месяцев работает над частным сервером и утверждает, что ей удалось провести обратную разработку и воссоздать несколько сетевых протоколов, которые использовала XDefiant.

Пока запустить игру через этот проект нельзя, и никаких ориентировочных сроков команда не называет. Разработчики Rogue Revival также не собираются распространять файлы игры и рассчитывают на то, что пользователи уже владели XDefiant.

Вероятно, Ubisoft закроет проект ещё до официального релиза, поскольку компания предпочитает, чтобы вы не владели своими играми.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Благодаря вот таким....... фанатам и выпускают вот такой мусор.

Думаю большие боссы.

Смотрите, может мы зря отказываемся и закрываем свои игры.

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