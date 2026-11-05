Для Xenoblade Chronicles: Definitive Edition вышла обновленная портативная сборка нативного ПК-порта

Энтузиаст под ником Ivanprestef2 выпустил свежую портативную сборку неофициального нативного ПК-порта Xenoblade Chronicles: Definitive Edition под названием Monado. Разработка представляет собой статическую рекомпиляцию оригинальной игры 2020 года выпуска для консоли Nintendo Switch, которая переводит инструкции ARM64 напрямую в код на языке C и компилирует нативное приложение для Windows на базе графического API Vulkan. В отличие от традиционных эмуляторов, этот метод полностью исключает программную эмуляцию операционной системы консоли во время игры.

Базовый репозиторий проекта изначально создавался разработчиком TheMonadoGuy на фундаменте рекомпилятора LASRecomp, созданного для переноса The Legend of Zelda: Link's Awakening. После исчезновения оригинального репозитория работу над кодом подхватили сторонние моддеры, сфокусировавшись на устранении тяжелых графических сбоев на различном оборудовании.

Релиз версии 6 снимает с пользователей необходимость самостоятельно собирать проект из исходников через терминал Git Bash и компилятор Zig, что ранее требовало около 5 ГБ сторонних библиотек и среды MSYS2. Портативный вариант готов к запуску сразу после помещения распакованных каталогов romfs и exefs из легально полученной копии игры с официальным обновлением 2.0.0 в специальную папку.

Главным улучшением новой ревизии стало исправление критических падений производительности до 1 кадра в секунду и вылетов на видеокартах AMD. Как выяснили авторы форка, причиной подвисаний были тяжелые графические шейдеры объемных облаков, для которых добавили возможность выборочного отключения. Кроме того, в лаунчере появилась поддержка спецификаций Vulkan версий 1.2, 1.3 и 1.4, ручной выбор конкретного видеоадаптера по названию, графические профили и встроенный счетчик частоты кадров.

Энтузиасты также включили в состав портативной сборки необходимые динамические библиотеки для работы технологий масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR 3 с генерацией промежуточных кадров. Модифицированный движок поддерживает запуск с частотой развертки до 165 кадров в секунду без нарушения таймингов катсцен или ускорения скорости мира, а также масштабирование внутреннего разрешения вплоть до 4K и корректную работу на ультрашироких мониторах.

Среди открытых проблем разработчики отмечают редкие сбои на встроенных графических ядрах Intel Iris, некорректную отрисовку текстур в определенных локациях и краш в меню связей в локации Colony 9. Проект распространяется по свободной лицензии и принципиально не содержит защищенных файлов игры, требуя от пользователя самостоятельного переноса данных со своей консоли.