Xenoblade Chronicles получила вторую жизнь на Switch 2 - Nintendo перевыпустит всю трилогию до конца года

Nintendo официально начала переиздание одной из самых высокооценённых JRPG-серий последних лет. Во время Nintendo Direct компания объявила, что Xenoblade Chronicles: Definitive Edition уже доступна на Nintendo Switch 2, а обновлённые версии Xenoblade Chronicles 2 и Xenoblade Chronicles 3 выйдут до конца 2026 года.

Для поклонников жанра это один из самых заметных анонсов презентации. Серия Monolith Soft давно считается одной из главных RPG-франшиз Nintendo, а её полноценный перенос на новое поколение консоли позволит познакомиться с историей Шалка, Рекса и Ноа в лучшем техническом исполнении.

На Switch 2 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition работает в разрешении до 4K в док-режиме и 1080p в портативном формате при частоте до 60 кадров в секунду. Помимо графических улучшений, разработчики добавили ряд дополнительных возможностей, включая новое скоростное транспортное средство для более быстрого исследования огромных игровых локаций.

Не менее важной новостью стало подтверждение обновлений для владельцев оригинальных версий на первой Nintendo Switch. Вместо повторной покупки игр пользователи смогут приобрести специальные апгрейд-пакеты, открывающие доступ к улучшенной версии и дополнительному контенту.

Также Nintendo раскрыла даты выхода физических изданий. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition появится на носителях 30 июля, Xenoblade Chronicles 2 поступит в продажу 1 октября, а Xenoblade Chronicles 3 — 3 декабря.

Фактически Nintendo превращает Xenoblade Chronicles в одну из ключевых RPG-линеек Switch 2. Для новых игроков это удобная возможность пройти всю трилогию в едином формате, а для ветеранов серии — повод вновь вернуться в один из самых масштабных и амбициозных миров современной японской ролевой школы.