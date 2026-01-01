ЧАТ ИГРЫ
Xenoblade Chronicles 2 01.12.2017
Экшен, Ролевая, Фэнтези
7.5 48 оценок

ExclusivE Studio выпустила русификатор для Xenoblade Chronicles 2 в общем доступе

AceTheKing AceTheKing

ExclusivE Studio, известная по переводам Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot, Silent Hill: Origins и ряду других игр, выложила в свободный доступ свой русификатор для ролевой игры Xenoblade Chronicles 2.

Это тот самый перевод, из-за которого ранее возник скандал: изначально студия пыталась собрать на его создание 1 миллион рублей через краудфандинг. После неудачной кампании готовый русификатор начали продавать за 2000 рублей.

А теперь, в свою очередь, русификатор стал доступен бесплатно для всех желающих - за что студии можно сказать спасибо.

Комментарии:
sapov

Так они совсем кукузой уехали. Там по 500000 собирают на озвучку, а тут текстовый перевод

