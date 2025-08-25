Monolith Soft готовят патч Xenoblade Chronicles 2 для Nintendo Switch 2

Опубликованная сегодня разработчиком вакансия дизайнера эффектов, показывает внутриигровую сцену с другим освещением, чем в оригинальной версии Nintendo Switch.

Это позволяет предположить, что эти кадры были сняты с обновлённой версии Nintendo Switch 2, которая ещё официально не анонсирована. Однако существует вероятность, что эти изменения были внесены только для этого объявления, и в настоящее время разработка патча не ведется, поэтому не стоит слишком уж надеяться на лучшее.

Если и есть в серии хоть одна игра, которая значительно выиграла бы от более высоких характеристик Nintendo Switch 2 по сравнению с предшественницей, то это, безусловно, Xenoblade Chronicles 2, поскольку она и по сей день остаётся одной из самых амбициозных игр для Nintendo Switch. Однако передовая графика, высококачественные модели персонажей, постобработка и объёмное море облаков в игре стоили огромного снижения разрешения, которое Nintendo Switch 2 определённо могла бы компенсировать.

Производительность также значительно пострадала от этих передовых визуальных функций, но, как минимум, функция обратной совместимости Nintendo Switch 2 стабилизирует частоту кадров как в док-станции, так и в портативном режиме, обеспечивая немного более качественный игровой процесс даже без специального патча.

Даже в оригинальном виде Xenoblade Chronicles 2 — это ролевая игра, в которую непременно стоит поиграть каждому поклоннику жанра.