Состоялся релиз ранней версии XC2 Recomp - нативного ПК-порта Xenoblade Chronicles 2 методом статической рекомпиляции

Энтузиаст Акшар Патель выпустил первые сборки проекта XC2 Recomp, представляющего собой статическую рекомпиляцию японской ролевой игры Xenoblade Chronicles 2 для Windows и Linux. Проект переводит оригинальные инструкции версии для Nintendo Switch в нативный код архитектуры x86-64, что устраняет необходимость в ресурсоемкой эмуляции консоли и существенно снижает задержки. Базой для новинки послужил XCX Recomp, который ранее создавался на основе наработок TotK Recomp для переноса The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Текущая версия уже позволяет полноценно запустить новую игру, пройти вступительную битву и добраться до стартовой локации Goldmouth с корректной работой звука, интерфейса и управления. По умолчанию тайтл функционирует при стабильных 60 кадрах в секунду вместо консольных 30, а внутренний ограничитель позволяет выставлять планку вплоть до 360 кадров. Разрешение рендеринга масштабируется от базовых 1280 на 720 точек до 3040 на 1710 точек с поддержкой динамического изменения масштаба трехмерной графики.

Файлы самой игры в дистрибутив не включены. Требуется собственная легальная копия Xenoblade Chronicles 2, полученная с личной консоли: базовая игра и обновление 3.0.1. Проект компилируется локально на компьютере пользователя, поэтому результат содержит саму игру и предназначен исключительно для частного использования. Распространять его запрещено. - Акшар Патель, автор проекта XC2 Recomp

Графическая подсистема порта базируется на API Vulkan 1.3. В проект интегрирована поддержка клавиатуры с мышью, геймпадов, а также встроенное меню настроек по клавише F1 и оверлей производительности по F10. Для масштабирования картинки на экранах с высоким разрешением задействованы алгоритмы AMD FSR 1 и билинейная фильтрация, при этом в экспериментальной ветке уже ведется внедрение технологии AMD FSR 3.1 взамен стандартного сглаживания TAA. Кроме того, реализована поддержка модификаций, созданных сообществом для кастомной прошивки Atmosphere и эмуляторов Switch.

В ранней версии сохраняются временные технические компромиссы. При выборе нестандартных пропорций экрана интерфейс пока остается зафиксированным под соотношение 16 к 9, а текстуры дальнего облачного моря могут смещаться при резких движениях камеры. Во избежание дрожания трехмерных объектов при фреймрейте выше 30 кадров игра дублирует данные для видеочипа, что требует около 1.3 гигабайта дополнительной видеопамяти VRAM либо снижает быстродействие примерно на 25 процентов при переходе в режим экономии ресурсов.

Для работы сборщика и самого порта необходима система Windows 10 или Linux с ядром версии 6.7 и выше, процессор с инструкциями AVX2, графический ускоритель с поддержкой Vulkan 1.3 и около 25 гигабайт свободного места на диске. Проект уже обновился до версии 0.1.5, а в списке ближайших планов значатся нативная поддержка мониторов сверхширокого формата и переменной частоты обновления экрана VRR.