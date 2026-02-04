Xenoblade Chronicles 2 может получить Definitive Edition в 2026 году

Nintendo и Monolith Soft, похоже, готовят возвращение Xenoblade Chronicles 2 — либо в формате Definitive Edition, либо в виде совершенно новой части серии с отсылками к сиквелу. Релиз, по слухам, запланирован на 2026 год.

Поводом для обсуждений стала страница актрисы Кейтлин Торберн на Spotlight. В её профиле указано, что она вновь озвучивает KOS-MOS для нового проекта во вселенной Xenoblade Chronicles, выход которого намечен на 2026 год. Важно, что подобные страницы редактируются самими актёрами, а значит информация была добавлена не случайно. Поскольку Торберн уже исполняла эту роль в Xenoblade Chronicles 2, фанаты считают наиболее вероятным вариантом именно обновлённое издание игры.

Дополнительное масло в огонь подливает активность Monolith Soft. Летом 2025 года студия публиковала вакансию на позицию Effects Designer, сопроводив объявление роликом с визуальными эффектами из Xenoblade Chronicles 2. Видео выглядело заметно чище оригинала, что породило слухи о работе над ремастером — вероятно, уже с прицелом на Nintendo Switch 2.

Идея Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition выглядит логично. В отличие от первой части и Xenoblade Chronicles X, которые уже получили обновлённые версии, вторая игра до сих пор страдает от слабого визуального качества, особенно в портативном режиме оригинального Switch. Даже на фоне Xenoblade Chronicles 3 именно двойка больше всего нуждается в переработке графики и повышении производительности.