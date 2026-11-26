Nintendo объявила, что Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition поступит в продажу 3 декабря 2026 года по цене $69,99. Обновлённое издание предложит улучшенную графику и производительность, новые озвученные сюжетные сцены, дополнительного героя и отдельный боевой режим Heroes’ Vault.

Игра будет доступна в цифровом и физическом форматах. Владельцы оригинальной Xenoblade Chronicles 3 на Nintendo Switch смогут приобрести пакет улучшения за $9,99, чтобы получить новые возможности на Switch 2.

В режиме телевизора обновлённая версия поддерживает разрешение 4K при подключении к совместимому телевизору, а в портативном режиме — Full HD. Игра также рассчитана на частоту 60 кадров в секунду.

Сюжет Xenoblade Chronicles 3 рассказывает о Ноа и Мио — солдатах противоборствующих государств Кевес и Агнус, которые пытаются раскрыть тайны своего мира и затянувшегося конфликта. В бою участвуют шесть персонажей с собственным оружием и навыками. Кроме того, герои могут объединяться с помощью системы Interlink, превращаясь в мощных Оуроборосов.

Среди новых персонажей появится мифический герой Шиммер, специализирующийся на быстрых атаках и последовательных комбинациях. Его способность Foresight позволяет заглядывать в будущее.

В режиме Heroes’ Vault игрокам предстоит сражаться с несколькими волнами врагов. Победы заполняют шкалу, которую можно использовать для усиления способностей или привлечения дополнительных союзников прямо во время задания. Каждая миссия завершается битвой с сильным противником, поэтому игрокам придётся грамотно использовать полученные улучшения.