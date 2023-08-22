Разработчик о гипотетической Xenoblade Chronicles 4: "Если и будет, то всё будет по другому" ©

После успеха серии на Nintendo Switch компания Monolit Soft в прошлом году гарантировала, что серия Xenoblade Chronicles будет продолжена в ближайшем будущем.



За Xenoblade Chronicles 3, расширенной за счет DLC и дополнений, вероятно, последует Xenoblade Chronicles 4, которая, однако, может оказаться совсем не похожей на своих предшественниц. Об этом сообщил Тецуя Такахаси в послании к фанатам, приложенном к розничному изданию саундтрека к третьей части серии.

Если когда-нибудь появится еще одна Xenoblade, то она, вероятно, будет сильно отличаться от того, что было до нее. Как в плане стиля, так и в плане музыки, я хотел бы, чтобы моя следующая работа была чем-то, что обманет все ожидания, но в хорошем смысле!