Студия-разработчик Xenoblade Chronicles стремится к еще более высокому качеству своих проектов

Компания Monolith Soft опубликовала небольшой материал, в котором рассказала о первых 25 годах существования компании и поразмышляла о ее будущем, главной целью которого является все более высокое качество проектов. Речь идет о студии-разработчике Xenoblade Chronicles, которая только что вышла на Nintendo Switch после успеха третьей главы, а также многочисленных важных совместных работ с Nintendo.

Хирохиде Сугиура, один из основателей компании, который считает Monolith Soft еще очень молодой, поделился некоторыми своими мыслями в сети.

Эти 25 лет показались мне долгими, но в то же время короткими. Оглядываясь назад, я накопил так много воспоминаний, что трудно выбрать лишь несколько. Было много поворотов, но каждый раз, когда возникала проблема, мы встречались с ней лицом к лицу, и ее решение привело нас к тому, чем мы являемся сейчас. С момента основания компании в 1999 году количество сотрудников значительно увеличилось, и теперь у нас три студии разработки и мы участвовали во многих крупных играх. Однако я не думаю, что мы в достаточной степени наслаждаемся удовлетворением, которое приносят наши успехи и достижения. Это определенно та цель, к которой Monolith Soft будет стремиться до тех пор, пока существует, даже если, возможно, никогда ее не достигнет. Если Monolith Soft продолжит свое существование, значит, мы все еще находимся на стадии "генезиса". Я надеюсь, что история нашей компании будет продолжаться 100, 200 или даже 500 лет.

Отвечая на вопрос о своих будущих целях, Сугиура заявил: "Вместо того чтобы довольствоваться существующим положением вещей, мы продолжаем стремиться к все более высокому качеству. Как я уже сказал, пока существует Monolith Soft, мы всегда будем стремиться к тому, чтобы не довольствоваться статусом-кво и стремиться к более высокому качеству. С этой целью мы планируем увеличить наши усилия по созданию среды, в которой могут рождаться новые лидеры. Кроме того, мы хотим оставаться компанией, которая делает клиентов счастливыми. Например, мы хотим стать харизматичной компанией не только в области видеоигр, но и в сфере обслуживания клиентов".

Monolith Soft сыграла ключевую роль в успехе Nintendo в последние годы, как с Xenoblade, так и участвуя в создании The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, серии Splatoon и Animal Crossing: New Horizons, и многих других.