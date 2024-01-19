Xenoblade Chronicles 3 получит новый 448-страничный артбук

Поклонникам Xenoblade Chronicles 3 совсем скоро можно будет ожидать огромную коллекцию артов и материалов по разработке игры. Monolithsoft и Kadokawa анонсировали официальный артбук по приключенческой JRPG, который будет называться Xenoblade 3 Official Artworks - Aionos Moment. На обложке книги будут представлены новые работы художника Масацугу Сайто - дизайнера главного героя игры.

На страницах данной книге будут представлены работы как из основной игры, так и из DLC Future Redeemed. Всего в книге будет 448 страниц. Помимо стандартных материалов по игре, таких как концепт-арты, в издание будет включен круглый стол с участием разработчиков Monolith Soft, а также интервью с Сайто и CHOCO (CHOCO работал над дизайном трансформации Ouroboros).

Ниже можно увидеть полную версию обложки:

Релиз артбука в Японии запланирован на 1 апреля 2024 года.