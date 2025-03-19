Критики наперебой хвалят Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition за исправленные недостатки и новый контент

Уже завтра на Nintendo Switch выходит Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — переиздание игры, которая раньше была доступна только Wii U. Критики уже поиграли в новинку, и, кажется, она им очень понравилась. На Metacritic игра получила 88 баллов, а на OpenCritic — 87.

Журналисты в один голос твердят, что Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — один из лучших проектов для Nintendo Switch на закате её жизненного цикла. Особенно приглянулись критикам улучшенные игровые механики, заметно подтянутая графика и, что особенно важно, уменьшенное количество гринда. Да и новый сюжетный контент тоже пришёлся многим по душе.

В IGN, например, хвалят саму Xenoblade Chronicles X как одну из лучших игр для Wii U с красивыми пейзажами и глубокой боевой системой. А переиздание, по их мнению, стоит своих денег благодаря всем современным улучшениям. Правда, основная история всё равно не дотягивает до других частей серии.

Eurogamer тоже в восторге — там считают, что игра прекрасно выдержала испытание временем и не уступает более новым частям серии. Особенно им понравилось новое меню подсказок, которое наконец-то помогает разобраться во всех хитросплетениях местных механик.

А вот в VGC игру немного поругали за скучные катсцены и раздражающие диалоги. Им также не понравился слишком мудрёный менеджмент предметов. Но даже они признают, что мир в игре по-прежнему интересно исследовать, а боевая система впечатляет.