Nintendo показала новый трейлер ремастера Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

В конце прошлого года Nintendo анонсировала ремастер успешной экшен-RPG Xenoblade Chronicles X, которая должна выйти в марте этого года на консоли Nintendo Switch. Новая и, по словам разработчиков, финальная версия отмеченной наградами игры предложит улучшенную графику и более стабильную частоту кадров, а также геймплейные и сюжетные нововведения, среди которых будут и новые персонажи.

И вот сегодня компания Nintendo выпустила новый трейлер, в центре внимания которого - знакомство с игровым миром, геймплейными механиками и демонстрация улучшенной графики.