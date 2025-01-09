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Xenoblade Chronicles X 04.12.2015
Экшен, Ролевая
6.7 62 оценки

Nintendo показала новый трейлер ремастера Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Gruz_
Новости

В конце прошлого года Nintendo анонсировала ремастер успешной экшен-RPG Xenoblade Chronicles X, которая должна выйти в марте этого года на консоли Nintendo Switch. Новая и, по словам разработчиков, финальная версия отмеченной наградами игры предложит улучшенную графику и более стабильную частоту кадров, а также геймплейные и сюжетные нововведения, среди которых будут и новые персонажи.

И вот сегодня компания Nintendo выпустила новый трейлер, в центре внимания которого - знакомство с игровым миром, геймплейными механиками и демонстрация улучшенной графики.

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Xenoblade Chronicles X
04.12.2015
Комментарии: 2
Ваш комментарий
jax baron

на пк выпустить - библия не позволяет

3
Varlag

На эмуляторе CEMU отлично работает. В сети есть гайды по установке от Джон Панч. В VK или на Ютубе.

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