Nintendo возвращает средства за обновление Xenoblade Chronicles X для Nintendo Switch 2 из-за проблем с графикой

Недавно состоялся релиз Xenoblade Chronicles X для консоли Nintendo Switch 2. Владельцы версии для оригинальной Nintendo Switch получили возможность приобрести специальное графическое обновление за 5 евро. Однако апдейт, призванный улучшить визуальную составляющую проекта, принес с собой ряд графических проблем, которые вызвали недовольство среди поклонников игры.

Как сообщил пользователь платформы Reddit под ником tamodolo, он обратился в службу поддержки с просьбой о возврате средств, поскольку качество изображения после обновления показалось ему хуже, чем в оригинале. Представители Nintendo ответили, что обычно не возвращают деньги за цифровые покупки, но в этот раз решили пойти навстречу после изучения описанной проблемы. По словам игрока, процесс одобрения заявки занял всего полторы минуты. Это может указывать на готовность компании одобрять аналогичные запросы и от других недовольных покупателей.

Пользователь также отметил, что визуальное качество Xenoblade Chronicles X при эмуляции в нативном разрешении 4K через программу Cemu было значительно выше, чем в официальном обновлении для Nintendo Switch 2. Своим запросом на возврат средств он хотел дать понять компании, что аудитория ожидает совершенно иного уровня качества от подобных переизданий. При этом стоит учитывать, что окончательное решение службы поддержки Nintendo может отличаться в зависимости от конкретного региона обращения.