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Xenoblade Chronicles X 04.12.2015
Экшен, Ролевая
6.8 65 оценок

Новый трейлер Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition напоминает о скором релизе на Nintendo Switch

butcher69 butcher69

Спустя годы ожиданий Xenoblade Chronicles X наконец-то добирается до Nintendo Switch. В честь скорого релиза Nintendo выпустила новый трейлер, демонстрирующий улучшенную версию классической ролевой игры с открытым миром.

Изначально вышедшая на Wii U в 2015 году, Xenoblade Chronicles X не связана с основной трилогией серии. История рассказывает о выживших с разрушенной Земли, которые колонизируют далекую планету в попытке построить новый дом для человечества. Игроков ждёт огромный открытый мир, управляемые мехи и кооперативный режим до 32 человек.

Версия Definitive Edition получила графические и технические улучшения, новые сюжетные материалы, локации и музыкальные треки, а также дополнительных членов команды.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition выходит на Nintendo Switch 20 марта.

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Xenoblade Chronicles X
04.12.2015
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