Обновление 2.0 для Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition добавляет совместимость с Nintendo Switch 2

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition получила обновление 2.0, обеспечивающее официальную совместимость с Nintendo Switch 2. Это обновление гарантирует запуск игры на обновлённой платформе без необходимости дополнительных настроек игрового процесса на оригинальном оборудовании Nintendo Switch.

Хотя версия для Nintendo Switch в этом релизе осталась без изменений, обновление обеспечивает бесперебойную работу для игроков, получающих доступ к игре через недавно появившуюся версию Switch 2 Edition. Короче говоря, на этот раз речь идет скорее о готовности платформы, чем о настройках игрового процесса.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition изначально вышла 20 марта 2025 года для Nintendo Switch. Издание для Nintendo Switch 2 стало доступно 19 февраля 2026 года, а выход физического издания запланирован на 16 апреля 2026 года.