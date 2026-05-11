Создатель Xenoblade ещё несколько лет назад предупреждал о проблемах JRPG - и ситуация с Switch 2 это только подтвердила

В сети вновь обсуждают старое интервью главы серии Xenoblade Тэцуи Такахаси и бывшего продюсера Tekken Кацухиро Харады, где разработчики рассуждали о проблемах JRPG на рынке. По словам Такахаси, жанр годами сталкивается с потолком продаж примерно в 2–3 миллиона копий.
Харада тогда отмечал, что даже преодолеть отметку в миллион для JRPG уже непросто, особенно по сравнению с файтингами или крупными AAA-играми. В качестве возможного решения он называл упор на передовые технологии и графику, приводя в пример Final Fantasy XV.
Однако Такахаси относился к этой идее осторожно. Разработчик говорил, что создание технологичных проектов требует огромных бюджетов, а это далеко не всегда гарантирует рост аудитории.
Спустя годы фанаты вспомнили эти слова на фоне релиза Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition для Switch 2. Улучшенная версия получила смешанную реакцию: игроки жалуются на размытые объекты в портативном режиме и слабые визуальные улучшения. Несмотря на статус первой полноценной Switch 2-версии в серии, обновление многие назвали разочаровывающим.
При этом сама серия Xenoblade всё ещё не смогла пробить тот самый «потолок» продаж, о котором говорил Такахаси. Например, Xenoblade Chronicles 3 спустя несколько месяцев после релиза достигла около 1,86 млн копий — хороший результат, но всё ещё ниже уровня крупнейших франшиз Nintendo.
Если бы Xeno-серия не была бы заперта на платформе для которой она в принципе не подходит, с аудиторией которая кроме очередной Зельды/Марио/"игры от Нинтендо" ничего не воспринимает, и если бы "улучшенные версии" не ломали всякие разные мелочи, из которых состояли оригиналы, то глядишь, с продажами и отзывами всё было бы несколько лучше.
какие нафек проблемы? у эскпедиции 33 клевые "проблемы" в виде наград и крайне положительных отзывов с тоннами денег
ну очевидно, нет русика, нет и продаж.
Скажи это Экспедиции 33 Харада! Она тоже J(F)RPG и продалась тиражом в 8 млн., а сейчас наверное и того больше. Может просто надо делать нормальные игры, а не клепать однотипные, устаревшие, архаичные, не развивающиеся японские JRPG которые какими были 20 лет назад, такими и остались, даже графика и та не сильно меняется.
Да, если эти JRPG делают японцы, то да - плохие продажи. А если кто угодно кроме японцев, например те же французы со своей J(F)RPG Экспедицией 33, тогда продажи уже 8-10 млн. Вывод: японцы разучились делать КАЧЕСТВЕННЫЕ JRPG, а может и вовсе никогда не умели!
Шаг 1. Делаем ЖРПГ в одинаковой анимэ-стилистике, где персонажа одной игры не отличить от персонажа другой, с геймплеем 15-20 летней давности и локализацией максимум на 2-3 языка
Шаг 2: Выпускаем эти игры эксклюзивом одной платформы, на которой ежегодно выходят десятки, если не сотни ЖРПГ
Шаг 3: Жалуемся на неопредолимый потолок продаж