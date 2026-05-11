Создатель Xenoblade ещё несколько лет назад предупреждал о проблемах JRPG - и ситуация с Switch 2 это только подтвердила

В сети вновь обсуждают старое интервью главы серии Xenoblade Тэцуи Такахаси и бывшего продюсера Tekken Кацухиро Харады, где разработчики рассуждали о проблемах JRPG на рынке. По словам Такахаси, жанр годами сталкивается с потолком продаж примерно в 2–3 миллиона копий.

Харада тогда отмечал, что даже преодолеть отметку в миллион для JRPG уже непросто, особенно по сравнению с файтингами или крупными AAA-играми. В качестве возможного решения он называл упор на передовые технологии и графику, приводя в пример Final Fantasy XV.

Однако Такахаси относился к этой идее осторожно. Разработчик говорил, что создание технологичных проектов требует огромных бюджетов, а это далеко не всегда гарантирует рост аудитории.

Спустя годы фанаты вспомнили эти слова на фоне релиза Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition для Switch 2. Улучшенная версия получила смешанную реакцию: игроки жалуются на размытые объекты в портативном режиме и слабые визуальные улучшения. Несмотря на статус первой полноценной Switch 2-версии в серии, обновление многие назвали разочаровывающим.

При этом сама серия Xenoblade всё ещё не смогла пробить тот самый «потолок» продаж, о котором говорил Такахаси. Например, Xenoblade Chronicles 3 спустя несколько месяцев после релиза достигла около 1,86 млн копий — хороший результат, но всё ещё ниже уровня крупнейших франшиз Nintendo.