Сравнительное видео Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition раскрывает улучшенные модели, текстуры, тени и освещение

В сети появилось новое сравнительное видео Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, в котором подчеркиваются различия между новой версией игры, которая выйдет в следующем году, и оригинальной версией для Wii U.

Сравнительное видео, собранное ElAnalistaDeBits, показывает, как Definitive Edition игры будет включать улучшенные модели персонажей, текстуры, освещение и тени. Судя по видео, улучшения не такие большие, как в Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, но этого и следовало ожидать, учитывая, что первая часть серии изначально вышла на Wii.

Помимо визуальных улучшений, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition будет включать в себя некий новый сюжетный контент, как было показано в трейлере, опубликованном вчера, в котором была показана альтернативная версия пост-титровой сцены из оригинала. Поскольку игра является единственной в серии, не связанной с другими играми, неудивительно, что таинственная фигура в капюшоне, замеченная в новой сцене, заполняет пробел с другими играми.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition выйдет 20 марта 2025 года на Nintendo Switch.