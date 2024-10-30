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Xenoblade Chronicles X 04.12.2015
Экшен, Ролевая
6.9 58 оценок

Сравнительное видео Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition раскрывает улучшенные модели, текстуры, тени и освещение

KoRnEr
Новости

В сети появилось новое сравнительное видео Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, в котором подчеркиваются различия между новой версией игры, которая выйдет в следующем году, и оригинальной версией для Wii U.

Сравнительное видео, собранное ElAnalistaDeBits, показывает, как Definitive Edition игры будет включать улучшенные модели персонажей, текстуры, освещение и тени. Судя по видео, улучшения не такие большие, как в Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, но этого и следовало ожидать, учитывая, что первая часть серии изначально вышла на Wii.

Помимо визуальных улучшений, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition будет включать в себя некий новый сюжетный контент, как было показано в трейлере, опубликованном вчера, в котором была показана альтернативная версия пост-титровой сцены из оригинала. Поскольку игра является единственной в серии, не связанной с другими играми, неудивительно, что таинственная фигура в капюшоне, замеченная в новой сцене, заполняет пробел с другими играми.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition выйдет 20 марта 2025 года на Nintendo Switch.

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Xenoblade Chronicles X
04.12.2015
Комментарии: 2
Ваш комментарий
-zotik-

Лучше бы портировали на нормальные платформы ну русский добавили)

0
Gelyr

Текстуры стали чётче, но при этом физика волос пропала и шерсть у кота заметно хуже... Норм так улучшили

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