В Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition нашли скрытый режим 60 FPS

В Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition обнаружили скрытый режим 60 FPS, что говорит о том, что игра могла быть подготовлена ​​к будущему перед запуском Nintendo Switch 2.

Как подтвердил известный моддер MasaGrator, этот режим 60 FPS скрыт в исполняемом файле игры, но не работает должным образом, так как его включение вызывает некоторые неуказанные проблемы. Хотя этот режим может быть некоторым остатком разработки, было бы определенно разумнее, если бы его неисправная реализация могла стать основой для создания патча для Nintendo Switch 2, чтобы позволить игре использовать дополнительную мощность консоли и обеспечить 60 FPS.