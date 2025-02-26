Вышел трейлер Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, в котором по-новому представлены механика и особенности игры

Новый обзорный трейлер — это отличное введение в игру, так как в нём рассказывается о самых важных её особенностях, таких как исследование и перемещение, боевая система, бронированные транспортные средства Skells, сетевые функции и многое другое. В трейлере также есть кое-что для тех, кто играл в игру на Wii U, так как он по-новому раскрывает дополнительный сюжетный контент Definitive Edition, который включает в себя новую локацию для исследования, новых персонажей и многое другое.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — это лучший способ насладиться игрой, разработанной Monolith Soft, благодаря визуальным улучшениям и обновлённому интерфейсу, которые облегчают погружение в игру, которая может показаться очень сложной даже для ветеранов серии.

Первые 10 с лишним часов игры Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition не кажутся особенно радикальным обновлением, но некоторые обновления пользовательского интерфейса и ограниченный визуальный редизайн должны сделать игру более доступной для большинства владельцев Switch, которые пропустили её в первый раз. Мне ещё многое предстоит опробовать, в том числе анонсированный новый контент, но пока что X по-прежнему на высоте.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition выйдет на Nintendo Switch 20 марта по всему миру.