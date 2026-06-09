Состоялся анонс ролевой игры Xenoblade Genesis для Nintendo Switch 2

Студия Monolith Soft совместно с компанией Nintendo 9 июня 2026 года официально представила следующую часть своей серии японских ролевых игр под названием Xenoblade Genesis. Проект разрабатывается для консоли Nintendo Switch 2 и готовится к релизу в 2027 году.

События Xenoblade Genesis развернутся в фантастическом мире, который освещают 6 солнц. Основой всего сущего в этой вселенной выступает таинственная энергия Анима, дающая жизнь воде, огню и ветру. Защитники этого мира, способные направлять упомянутую силу, зовутся Весселаями. В бою они полагаются на особые камни Анимы, которые не только многократно увеличивают их способности, но и запечатлевают мысли и поступки своих владельцев.

Главным действующим лицом истории станет юная девушка с розовыми волосами, которая поступает на обучение в академию Леукос. В отличие от прошлых игр франшизы, сочетавших научную фантастику и фэнтези, новая часть делает упор на более традиционную фэнтезийную эстетику и школьные элементы. Игрокам предстоит тренироваться в симуляциях реальных сражений, общаться со сверстниками и раскрывать секреты древнего мира, над которым нависла угроза в лице жаждущего мести павшего божества.

Визуально Xenoblade Genesis использует технологию сел-шейдинга, а многие персонажи обладают выраженными эльфийскими чертами. Разработчики пока не продемонстрировали игровой процесс и особенности боевой системы, поэтому подробности игровых механик станут известны позже.