Клубничка не пройдёт! Создатели симулятора XenoFeels просят убрать хентай-тег из Steam

Студия KotaMota Games обратилась к игровому сообществу с неожиданной просьбой. Из-за активности пользователей на странице их симулятора XenoFeels в Steam появился некорректный тег взрослого контента. Разработчики поспешили успокоить стримеров, которые переживали за безопасность своих каналов.

Авторы официально заявили, что в игре полностью отсутствует хентай:

ну правда нет, чесслово

И сказали, что клубничный маркер навесили сами геймеры. Разработчики признают, что в проекте много пошлых шуток и пикантного юмора с привлекательными инопланетянками. Однако вся игра удерживается в рамках рейтинга 16+.

В ответ на просьбу удалить тег раздосадованные игроки устроили в комментариях настоящий бунт:

ты был избранником...

Всю игру кидали отсылки на хентай, но хентая не буде , дайте народу хентай!

Ну и как это понимать? Почему в игре со всем нам знакомой рисовкой не будет хентая? Это как в знойную жару смотреть на арбуз, что не можешь съесть, даже фашисты так не издевались.

по комментариям можно понять что не добавлять его будет фатальной ошибкой

Комментаторов очень огорчило заявление разработчиков. Самые отчаянные геймеры наотрез отказались покупать проект без контента «18+», иронично окрестили разработчиков предателями и начали требовать хотя бы отдельное DLC с клубничным контентом.

Удастся ли разработчикам переубедить раздосадованных геймеров и очистить страницу от фанатского творчества, покажет время. Пока ясно одно: блогеры могут спокойно выдыхать и готовить свои трансляции, ведь проект официально безопасен для стриминга. Полноценный релиз юмористического симулятора состоится в Steam, а лично проверить благонадёжность местных пришельцев и оценить шутки авторов можно уже сейчас в доступной демоверсии.