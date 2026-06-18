Симулятор космической таможни XenoFeels от отечественных разработчиков попал в топ "Играм быть"

Симулятор межгалактического КПП под названием XenoFeels стал одним из главных открытий текущего фестиваля «Играм быть» в Steam. Разработка отечественной команды KotaMota Games привлекла к себе повышенное внимание аудитории и заняла 9-ое место в списке самых популярных новинок по недавним добавлениям в списки желаемого. Игроки тепло приняли демоверсию за её необычную смесь жанров. Для ру сообщества разработчики подтвердили полную русскую озвучку на релизе.

В плане игрового процесса новинка предлагает гибрид культовой Papers, Please и классической фантастики - с вишенкой. В роли строгого контролера на крошечном астероиде пользователь должен досматривать инопланетных туристов, дальнобойщиков и путешественников. Главная задача заключается в том, чтобы внимательно сверять документы, искать поддельные номера и скрытые улики, вычисляя замаскированных космических террористов.

Успех демоверсии на фестивале разработчики закрепили выпуском свежего патча, который исправил технические проблемы на видеокартах Radeon и избавили игру от лишней механики прыжка, которая часто приводила к багам. И правильно, ведь игра в первую очередь про "дробовик", которым нужно активно стрелять в инопланетянок. Авторы часто общаются со своей аудиторией в социальных сетях и благодарят геймеров за мощную поддержку, которая помогла проекту подняться в топ листов ожидания.

В графе даты выхода у XenoFeels сейчас значится 2026 год, и точный день релиза авторы пока не называют. Тем не менее, судя по первым отзывам и высокому интересу к демоверсии, у инди-сцены есть все шансы получить новый крепкий хит про тяжелые будни бдительного таможенника с очень большой пушкой.