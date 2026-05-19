XENOFLEKT переворачивает жанр bullet hell: в новом roguelite-шутере нужно врезаться в пули ради выживания

XENOFLEKT официально анонсирована для Steam, и проект уже выглядит как необычная попытка переосмыслить классические космические «bullet hell»-шутеры. Независимая студия Catoio Software решила отказаться от привычной формулы «уворачивайся любой ценой» и построила весь игровой процесс вокруг агрессивного парирования вражеских снарядов.

Главная особенность XENOFLEKT заключается в том, что игроку буквально приходится бросаться в шквал пуль. Отражая выстрелы противников, корабль восстанавливает корпус и одновременно превращает вражеские атаки в собственное оружие. Идея звучит как смесь Returnal, Vampire Survivors и классических аркадных шутеров, только с куда более рискованным темпом боя.

Разработчики обещают глубокую систему кастомизации: игроки смогут выбирать стартовые корабли, оружие и спутники, а также собирать различные модули во время прохождений. Судя по описанию, ставка делается на безумные синергии и постоянное изменение стиля игры — один из главных элементов современных roguelite-проектов.

Также в игре появится полноценный мета-прогресс с разблокировкой новых кораблей и улучшений через специальные ресурсы. Это уже давно стало стандартом жанра, но именно в сочетании с необычной механикой отражения пуль XENOFLEKT выглядит заметно свежее многих конкурентов.

Пока проект напоминает игру, которая способна понравиться тем, кто устал от осторожного геймплея и хочет более агрессивного, почти «танцевального» экшена. Если разработчикам удастся сохранить баланс между хаосом и контролем, XENOFLEKT вполне может стать одной из самых интересных инди-находок среди космических roguelite-шутеров.