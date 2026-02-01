ЧАТ ИГРЫ
Xenolocus 2026 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика , Виртуальная реальность
6.5 13 оценок

Новая нарезка геймплея Xenolocus - смотрите перестрелки с ксеносами!

Ксеносы атакуют тебя со всех направлений: прыжки спереди, удары сзади, прорывы из-под пола и падение с потолка.

Процедурная генерация уровней, напряжённая атмосфера окружения, постоянная опасность и угрозы — всё в полной VR-атмосфере ужаса.

Игрок — космический десантник на инопланетной базе, служащей убежищем для тех, кто борется за выживание.

Задачи игрока:

  • Добывать ресурсы для существования базы.
  • Спасать отряды, попавшие в сложные ситуации.
  • Выслеживать самых опасных врагов, нападающих на жильцов базы.
  • Проводить исследовательские экспедиции в самые опасные области.
  • Искать артефакты, раскрывающие тайны древней инопланетной цивилизации.
Комментарии:  2
Kolyambus

Правило боя Ксеноса:

- вылезу изпод пола - встану в позу, порычу и поползу атаковаь.

- вылезу из стены - встану в позу, порычу и поползу атаковаь.

- вылезу из потолка - встану в позу, порычу и поползу атаковаь.

Первым делом порычать, покрутить башкой, остальное вторично! Ррррр!

Какая дичь.🤣

2
Валерий Xenolocus

А как не порычать то? Без этого никак.