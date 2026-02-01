Новая нарезка геймплея Xenolocus - смотрите перестрелки с ксеносами!

Ксеносы атакуют тебя со всех направлений: прыжки спереди, удары сзади, прорывы из-под пола и падение с потолка.
Процедурная генерация уровней, напряжённая атмосфера окружения, постоянная опасность и угрозы — всё в полной VR-атмосфере ужаса.
Игрок — космический десантник на инопланетной базе, служащей убежищем для тех, кто борется за выживание.
Задачи игрока:
- Добывать ресурсы для существования базы.
- Спасать отряды, попавшие в сложные ситуации.
- Выслеживать самых опасных врагов, нападающих на жильцов базы.
- Проводить исследовательские экспедиции в самые опасные области.
- Искать артефакты, раскрывающие тайны древней инопланетной цивилизации.
Правило боя Ксеноса:
- вылезу изпод пола - встану в позу, порычу и поползу атаковаь.
- вылезу из стены - встану в позу, порычу и поползу атаковаь.
- вылезу из потолка - встану в позу, порычу и поползу атаковаь.
Первым делом порычать, покрутить башкой, остальное вторично! Ррррр!
Какая дичь.🤣
А как не порычать то? Без этого никак.