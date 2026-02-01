Новая нарезка геймплея Xenolocus - смотрите перестрелки с ксеносами!

Ксеносы атакуют тебя со всех направлений: прыжки спереди, удары сзади, прорывы из-под пола и падение с потолка.

Процедурная генерация уровней, напряжённая атмосфера окружения, постоянная опасность и угрозы — всё в полной VR-атмосфере ужаса.

Игрок — космический десантник на инопланетной базе, служащей убежищем для тех, кто борется за выживание.

Задачи игрока: