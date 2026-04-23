Новый трейлер Xenolocus - тебя ждёт смертельно опасная миссия!

На нижних этажах базы творится нечто ужасное: связь с оружейной потеряна, солдаты и рабочие не отвечают - вокруг полная тишина.

Тебе придётся с боем пробиваться сквозь ксеносов, следить за датчиком движения и добывать боеприпасы, пока огромный ксенос-солдат проламывает всё на своём пути.

В мрачных помещениях лаборатории скрыто множество загадок. Тебе предстоит узнать о военных экспериментах мегакорпорации и раскрыть тайны древней инопланетной цивилизации.

Добавить игру в СТИМ в список желаемого: