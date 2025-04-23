Студия Athena Worlds анонсировала Xenomorph - духовного наследника Alien vs Predator 1994 года

Британская студия Athena Worlds анонсировала разработку новой игры под названием Xenomorph — духовного наследника Alien vs Predator 1994 года, вышедшего на культовой Atari Jaguar. Проект курирует Джейн Уиттакер, один из оригинальных сопрограммистов AvP, который спустя 30 лет возвращается к истокам.

«Вы просили меня о продолжении Atari AvP в течение трёх десятилетий... Финансирование получено, команда собрана, производство началось!» — написал Уиттакер на своей странице в X (бывший Twitter), сопроводив новость пугающим изображением ксеноморфа в классическом стиле.

Для Уиттакера этот проект носит личный характер. Он признаётся, что множество фанатов всё ещё помнят его работу над оригинальной AvP. И теперь, благодаря поддержке поклонников и инвесторов, он готов воплотить давнюю мечту. Xenomorph выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но точной даты релиза пока нет.

К разработке привлечены и другие ключевые специалисты. Майк Миден займёт пост креативного директора, а Блэр Уотен — дизайнера персонажей. В официальном описании раскрыт сеттинг: игроки окажутся на враждебной планете XL-243 после аварийной посадки, где их ждёт сражение за выживание против неизвестной, смертельно опасной угрозы.