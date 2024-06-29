Новый крупный патч Xenonauts 2 приносит большие пушки

Пошаговая стратегическая игра Xenonauts 2 от Hooded Horse готова с очередным крупным обновлением. Нового крупное обновление представляет новые опасные угрозы, устрашающее новое оружие и множество скрытых улучшений по мере приближения к годовщине тактической игры с момента выхода в ранний доступ.
Инопланетяне отправляют на Землю свой первый «большой» тип НЛО, Harvester, вместе с набором новых карт, которые могут вместить его размер. Он начнет появляться ближе к концу кампании, совпадая с появлением еще одного нового врага — Андронов. Тяжелые варианты Mentarchs, Servitors, Cyberdrone и Reapers также начнут появляться позже в игре.
Игроки могут бороться с этими новыми угрозами с помощью нового оружия, такого как энергетический нож, и снаряжения, такого как усиленный щит и модуль Sentinel, а также боевой костюм Colossus. Обновление также вносит множество улучшений качества жизни, в том числе:
Новые макеты карт инопланетной базы
- Новые типы миссий Чистильщика
- Новые изображения и модели
- Измененная экономика
- Крупная переработка внутриигрового звука, которая действительно оживляет действие
Полные примечания к патчу доступны здесь.
Xenonauts 2 доступна в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.
По мне попытка повторить UFO но мне не зашло. Неисключаю что есть люди которым зайдет. Тем более для любителей игр в духе табличек в самый раз.
Игра была очень даже для... 2015 года или когда они там планировали её выпустить, собирая деньги на Кикстартере. Сейчас же - это больше нишевый продукт.
Который все же интересен.