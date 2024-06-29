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Xenonauts 2 18.07.2023
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
8 183 оценки

Новый крупный патч Xenonauts 2 приносит большие пушки

monk70
Новости

Пошаговая стратегическая игра Xenonauts 2 от Hooded Horse готова с очередным крупным обновлением. Нового крупное обновление представляет новые опасные угрозы, устрашающее новое оружие и множество скрытых улучшений по мере приближения к годовщине тактической игры с момента выхода в ранний доступ.

Инопланетяне отправляют на Землю свой первый «большой» тип НЛО, Harvester, вместе с набором новых карт, которые могут вместить его размер. Он начнет появляться ближе к концу кампании, совпадая с появлением еще одного нового врага — Андронов. Тяжелые варианты Mentarchs, Servitors, Cyberdrone и Reapers также начнут появляться позже в игре.

Игроки могут бороться с этими новыми угрозами с помощью нового оружия, такого как энергетический нож, и снаряжения, такого как усиленный щит и модуль Sentinel, а также боевой костюм Colossus. Обновление также вносит множество улучшений качества жизни, в том числе:

Новые макеты карт инопланетной базы

  • Новые типы миссий Чистильщика
  • Новые изображения и модели
  • Измененная экономика
  • Крупная переработка внутриигрового звука, которая действительно оживляет действие

Полные примечания к патчу доступны здесь.

Xenonauts 2 доступна в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

По мне попытка повторить UFO но мне не зашло. Неисключаю что есть люди которым зайдет. Тем более для любителей игр в духе табличек в самый раз.

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Anton Shvyrkov

Игра была очень даже для... 2015 года или когда они там планировали её выпустить, собирая деньги на Кикстартере. Сейчас же - это больше нишевый продукт.

0
z8TiREX8z Anton Shvyrkov
Сейчас же - это больше нишевый продукт.

Который все же интересен.

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