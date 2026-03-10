Тактическая стратегия Xenonauts 2 в стиле X-COM выйдет из раннего доступа в следующем месяце

Hooded Horse и Goldhawk Interactive объявили о подготовке к выпуску версии 1.0 тактической стратегии Xenonauts 2. Анонсированная во время Turn-Based Thursday Fest Showcase, игра выйдет из раннего доступа 2 апреля 2026 года в Steam, GOG и Epic Games Store.

Xenonauts 2 впервые вышла в ранний доступ в июле 2023 года и успешно прошла проверку временем, продав более 160 000 копий на сегодняшний день. Игра получила несколько доработок и обновлений, сосредоточенных вокруг шести основных этапов. Улучшения, внесённые в ходе раннего доступа, включают, помимо прочего:

Полностью переработанную систему воздушного боя

Улучшенное обучение и более насыщенное начало игры с «Чистильщиками» — проинопланетной милицией, стремящейся помешать попыткам игроков противостоять вторжению

Новых инопланетных врагов: от новых наземных войск до более крупных типов НЛО, оружия и многого другого

Чётко определённый эндгейм, позволяющий игрокам вступить в бой с врагом, с заключительными кинематографическими роликами

Новые стратегические механики, включая поддержку, операции и переработанные фазы вторжения для лучшего развития

Новые карты, биомы и типы миссий

Новые 3D-модели, анимации и графика

Бесчисленные корректировки баланса

И множество исправлений ошибок, доработок и улучшений качества жизни.

Седьмой этап, который закладывает основу для релиза 1.0, включает в себя инопланетных преторианцев, значительные улучшения производительности, переработку оригинальных карт, фермы и небольшого НЛО, а также интеграцию со Steam Workshop для долгосрочной поддержки модификаций.