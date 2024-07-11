ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Xenonauts 2 18.07.2023
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
7.9 187 оценок

Xenonauts 2 на финишной прямой: следующее обновление позволит пройти кампанию до конца

Lunersun
Новости

Разработчики Xenonauts 2 анонсировали крупное обновление Milestone 5, которое станет ключевым этапом в развитии игры. Главная особенность патча — возможность разблокировать и завершить финальную миссию, что позволит игрокам впервые пройти всю кампанию от начала до конца.

По словам создателей, Milestone 5 будет самым масштабным обновлением на данный момент. Оно не только добавит финальную миссию, но и переработает вторую половину сюжета. Кроме того, разработчики планируют включить в патч большинство оставшихся игровых элементов из своей дорожной карты.

Команда предупреждает, что работа над Milestone 5 займёт значительное время. Объём контента превысит предыдущее обновление Milestone 4, поэтому небольшому коллективу предстоит создать немало нового материала.

Также важно отметить, что Milestone 5 не станет финальным обновлением перед выходом из раннего доступа. Разработчики намерены выпустить ещё несколько патчей для дальнейшей полировки и улучшения игры, однако подробности об этих планах пока не разглашаются.

Напомним, что обновление Milestone 4 вышло в конце июня.

0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
TheNikolay00

Почему для большинства инди студий характерен такой жутко медленный темп разработки? Откуда они деньги берут, они ведь не богачи, как правило. Да, ранний доступ есть, но и игры не массовые.

1