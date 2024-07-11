Xenonauts 2 на финишной прямой: следующее обновление позволит пройти кампанию до конца

События игры разворачиваются в альтернативной реальности 2009 года, где Холодная война не закончилась, а Берлинская стена всё ещё стоит. В этом мире политические напряжения нарастают, а пришельцы пытаются использовать это в своих интересах. Вы должны быть осторожны и не допустить, чтобы ваша организация была раскрыта или подверглась атаке. Каждое ваше решение может повлиять на ход событий и исход войны.

Вы — глава секретной военной организации, которая борется с инопланетным вторжением. Ваша задача — не дать инопланетянам уничтожить человечество и захватить Землю. Для этого вы должны проводить скрытные операции по всему миру, уничтожая НЛО и пришельцев, а также изучать их технологии, чтобы создать своё собственное супероружие. Вы также отвечаете за строительство и управление базами, где вы можете тренировать, лечить и вооружать своих солдат.

Игра представляет собой тактическую стратегию с пошаговыми боями. Вы можете выбирать места для своих баз, отправлять свои отряды на разные миссии, управлять их действиями на поле боя, а также разрабатывать новые технологии и улучшать своё снаряжение. Игра имеет высокий уровень сложности и реалистичности: ваши солдаты могут погибнуть или получить травмы, а пришельцы прибегают к разным хитростям и ловушкам. Игра также имеет высокий уровень реиграбельности: каждый раз вы будете сталкиваться с разными ситуациями и противниками.