Xenonauts 2 на финишной прямой: следующее обновление позволит пройти кампанию до конца

Разработчики Xenonauts 2 анонсировали крупное обновление Milestone 5, которое станет ключевым этапом в развитии игры. Главная особенность патча — возможность разблокировать и завершить финальную миссию, что позволит игрокам впервые пройти всю кампанию от начала до конца.
По словам создателей, Milestone 5 будет самым масштабным обновлением на данный момент. Оно не только добавит финальную миссию, но и переработает вторую половину сюжета. Кроме того, разработчики планируют включить в патч большинство оставшихся игровых элементов из своей дорожной карты.
Команда предупреждает, что работа над Milestone 5 займёт значительное время. Объём контента превысит предыдущее обновление Milestone 4, поэтому небольшому коллективу предстоит создать немало нового материала.
Также важно отметить, что Milestone 5 не станет финальным обновлением перед выходом из раннего доступа. Разработчики намерены выпустить ещё несколько патчей для дальнейшей полировки и улучшения игры, однако подробности об этих планах пока не разглашаются.
Напомним, что обновление Milestone 4 вышло в конце июня.
Почему для большинства инди студий характерен такой жутко медленный темп разработки? Откуда они деньги берут, они ведь не богачи, как правило. Да, ранний доступ есть, но и игры не массовые.