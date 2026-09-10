В Steam анонсировали градостроительный симулятор с выживанием XIRI: Oasis Cities

В сервисе Steam появилась страница новой научно-фантастической стратегии под названием XIRI: Oasis Cities, созданием и изданием которой самостоятельно занимается разработчик Bulat Gaineev. Проект совмещает механики классического градостроительного симулятора с элементами жесткого выживания в мире победившего искусственного интеллекта. Человечество пережило глобальный крах, поэтому уцелевшим жителям приходится обустраивать оазисы посреди суровых пустошей, балансируя между разрушительными природными аномалиями и сложными социально-политическими кризисами.

Игровой процесс строится вокруг возведения футуристических поселений, где рабочая сила разделена на 3 категории: люди, андроиды и дроны. Каждая группа обладает собственными слабостями и задачами. Беспилотники отвечают за выстраивание цепочек передачи электроэнергии и создание защитных барьеров над критически важными постройками, тогда как сбои в логистике способны моментально парализовать производство. Градоначальникам предстоит непрерывно бороться за базовые потребности населения, так как дефицит продовольствия и вспышки болезней быстро приводят к гибели десятков жителей и падению морали, провоцируя бегство поселенцев из города.

Выживание осложняется свирепой погодой постапокалиптической планеты. Автор подготовил широкий набор стихийных бедствий: песчаные бури наносят ущерб здоровью поселенцев и резко снижают выработку солнечных электростанций, землетрясения разрушают дороги и мосты, а грозы и торнадо способны полностью стереть целые жилые сектора. Для защиты ключевой инфраструктуры от ударов стихии требуется возводить специализированные громоотводы и развертывать защитные купола, постоянно расходуя дефицитные ресурсы на экстренный ремонт.

По мере расширения поселения в нем зарождаются влиятельные корпорации, которые постепенно выходят из-под прямого контроля игрока и формируют собственные центры силы. В дебютных геймплейных кадрах разработчик продемонстрировал взаимодействие с организацией Protocol Corporation, где через меню идеологии и нейроинтерфейсов открывается доступ к промышленному шпионажу. Частные компании способны усиливать технологии города и влиять на региональные цены, однако они же втягивают поселение в кибервойны, плетут интриги и выдвигают жесткие требования по ежемесячным поставкам 25 андроидов, ставя под угрозу безопасность инфраструктуры при отказе от сотрудничества.

Помимо внутренних неурядиц, стратегия предлагает комплексную систему взаимодействия с соседними базами выживших. Поселение может налаживать торговые маршруты, брать и выдавать финансовые займы, арендовать специалистов или технику, а также вести скрытую войну. Доступный инструментарий включает распространение дезинформации, проведение хакерских атак на чужие энергосети, выявление вражеских шпионов и силовые манипуляции с уровнем лояльности соседних городов, что неизбежно провоцирует ответные карательные действия.

Любопытной деталью проекта стали его системные требования. На странице в Steam разработчик указал в графе минимальной операционной системы исключительно Windows 11, оставив за бортом пользователей Windows 10. Стратегия создается для персональных компьютеров и получит официальную поддержку русского языка в виде перевода интерфейса и субтитров. Точная дата выхода XIRI: Oasis Cities в настоящий момент не объявлена.