Классическая RPG с пиксельной графикой Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains вышла для ПК в Steam ©

Издатель инди-игр из Шанхая и Токио Gamera Games и разработчик инди-игр из Нью-Тайбэя (Тайвань) Softstar Entertainment сегодня объявили, что их классическая пиксельная ролевая игра Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains стала доступна для ПК в Steam. Игра также выйдет на Nintendo Switch в конце этого года.

Давняя историческая фэнтезийная франшиза Xuan-Yuan Sword — одна из самых успешных игр на китайскоязычных территориях. Её третья часть Mists Beyond the Mountains была первоначально выпущена в 1999 году; это обновленное издание переносит оригинал на новые платформы, сохраняя оригинальное искусство, богатую историю, основанную на китайском фэнтези и реальных исторических событиях, а также глубокий игровой процесс, благодаря которому Mists Beyond the Mountains добились успеха у критиков и коммерческого успеха.

Mists Beyond the Mountains погружает игроков в эпическую историю, которая охватывает два континента — от Венеции до китайской Империи Тан и Аббасидского халифата. Главный герой — Септем, франкский рыцарь, лейтенант Пипина Младшего, который отправляется в долгое путешествие, чтобы найти непобедимое искусство войны.

В своих путешествиях он будет вовлечен в сложные споры о власти между основными мировыми державами, но ему также придется столкнуться с махинациями самого Сатаны, всегда ищущего способ поработить мир. Огромный размах игры заставит игроков посетить такие города, как Венеция, Дамаск или Чанъань, каждый со своим уникальным искусством, архитектурой, едой, обычаями и одеждой.

Mists Beyond the Mountains предлагает свободное исследование огромного мира, а также эпические бои, основанные на системе Active Time Battle (подобной другим классическим ролевым играм, таким как Final Fantasy VII или Chrono Trigger).

Она также имеет уникальную систему крафта: игроки, конечно, могут собирать ингредиенты для создания нового снаряжения, но они также могут использовать предмет под названием Горшок для слияния духов, чтобы захватывать врагов в битвах, который, в свою очередь, можно использовать на специальных алтарях для создания не только предметы, но и монстры. Использование восточных или западных алтарей приводит к разным результатам.