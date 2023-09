Обновленное издание классической ролевой игры 90-х Xuan-Yuan Sword выйдет на Switch в четвертом квартале 2023 года ©

Компании Gamera Games и Softstar Entertainment объявили во время Tokyo Game Show 2023, что классическая пиксельная ролевая игра Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains выйдет на Nintendo Switch в четвертом квартале 2023 года. Версия Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains для Nintendo Switch содержит обновления оптимизации и добавляет новое содержание в эту классическую игру: соотношение экрана было оптимизировано до 16:9, а качество изображения и разрешение были улучшены. Пользовательский интерфейс также был усовершенствован для повышения удобства использования. Кроме того, в игру включена новая глава «Китай», добавленная в издание для смартфонов, в которой рассказывается о приключениях Сетта и его товарищей в Империи Тан.

Давняя историческая фэнтезийная франшиза Xuan-Yuan Sword — одна из самых успешных игр на китайскоязычных территориях. Третья часть Mists Beyond the Mountains была первоначально выпущена в 1999 году; Это ремастер-издание переносит оригинал на новые платформы, сохраняя оригинальное оформление, богатую историю, основанную на китайском фэнтези и реальных исторических событиях, а также глубокий игровой процесс, которые сделали Mists Beyond the Mountains критическим и коммерческим успехом.

Mists Beyond the Mountains помещает игроков в центр эпической истории, охватывающей два континента — от Венеции до китайской империи Тан, проходящей через халифат Аббасидов. Главный герой — Септем, франкский рыцарь-лейтенант Пепина Младшего, который отправляется в долгое путешествие в поисках непобедимого военного искусства. В своих путешествиях он будет вовлечен в сложные споры о власти между крупнейшими мировыми державами, но ему также придется столкнуться с махинациями самого сатаны, всегда ищущего способ подчинить мир. Благодаря огромному размаху игры игроки посетят такие города, как Венеция, Дамаск или Чанъань, каждый со своим уникальным искусством, архитектурой, едой, обычаями и одеждой.