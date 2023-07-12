Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains выйдет на PC 26 июля, а на Switch - позднее в 2023 году ©

Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains выйдет на PC (Steam) 26 июля, а позднее в 2023 году появится и на Switch, объявили издатели Eastasiasoft и Gamera Games, а также разработчик Softstar Entertainment.

Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains — классическая пошаговая ролевая игра. По приказу Пипина III франкский рыцарь Септем отправился в долгое путешествие в поисках непобедимого искусства войны. Начав с каналов прекрасной Венеции, путь великого рыцаря охватил Ближний Восток, Западные регионы на пути к мистическому Востоку. В своих приключениях Септем ввязывается в запутанные распри между местными властями.

Игроки могут использовать уникальную систему Spirit Fusion Pot, чтобы захватывать врагов в бою. Предметы и монстры можно использовать для создания нового предмета или монстра из кодекса. Пользователи также могут создавать предметы и монстров с восточного или западного алтаря, тем самым комбинируя различные характеристики.

Данная игра является одной из самых популярных ролевых игр в китайскоязычном регионе и завоевала множество наград в Азии.