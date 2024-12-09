Бывшие разработчики Disco Elysium получили инвестиции на разработку детективной ролевой игры XXX Nightshift

Как стало известно, студия Dark Math Games, которая была создана в начале 2024 года и состоит из бывших сотрудников ZA/UM, включая в том числе исполнительного директора Каура Кендера, получила инвестиции на разработку игры.

Эстонский инвестор MM Grupp профинансировал разработку предстоящей игры от Dark Math Games на семизначную сумму. По словам Кендера, это позволит обеспечить стабильность студии при разработке игры:

Мы очень рады привлечь опытного инвестора, который понимает и ценит искусство, а также индустрию видеоигр. Инвестиции MM Grupp обеспечат стабильность студии. В прошлый раз мы вместе сделали нечто великое и уверены, что сделаем это снова.

В свою очередь Кристель Вольвер, генеральный директор MM Grupp, заявил:

У команды богатый послужной список, а творческая концепция новой игры амбициозна и интригующа.

Известно, что это будет детективная ролевая игра, которая называется XXX Nightshift, а разработчики описывают ее как духовного наследника Disco Elysium.